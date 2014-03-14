لرستانیها در مشهد صاحب زائرسرا می شوند/ دعوت از خیرین برای مشارکت در ساخت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در حاشیه نماز جمعه خرم آباد در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه یکی از آرزوهای من این بود که استان لرستان یک زائر سرا در شهر مشهد مقدس داشته باشد تا اقشار کم درآمد بتوانند در آن اقامت داشته باشند، اظهار داشت: اگرچه سالهای قبل برای این کار برنامه ریزی هایی شده بود ولی به نتیجه نرسید.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته در جلسه نمایندگان ولی فقیه در استان ها با رهبر فرزانه انقلاب از رهبر معظم انقلاب درخواست کردیم که برای این امر اقدام کنند، گفت: رهبر فرزانه انقلاب نیز به شهردار مشهد دستور دادند که برای استانها در شهر مقدس مشهد زائر سرا ساخته شود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه طی هفته گذشته یک توافق نامه بین ما و شهرداری مشهد صورت گرفت، افزود: در این توافق نامه شهردار مشهد متعهد شدند که یک زمین حداقل 500 متری و حداکثر 1000 متری در اطراف حرم مطهر امام رضا(ع) به صورت رایگان با پروانه ساخت و نقشه رایگان در اختیار استان لرستان قرار دهند.

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به اینکه قرار بر این است که خیرین استان برای ساخت این زائر سرا همت کنند، یادآور شد: این امر یک کار فرهنگی، اخلاقی و تربیتی است.

وی با تاکید بر اینکه برنامه ما این است که بتوانیم یک هزار تخت در این زائر سرا مستقر کنیم، ادامه داد: لازمه ساخت این زائر سرا این است که با همکاری استانداری، شهرداری و خیرین لرستان یک بنیاد زائرین در استان ایجاد شود و مدیرعامل این زائر سرا مشخص شود تا قرارداد ساخت زائر سرا را با شهرداری مشهد ببندد.