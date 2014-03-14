حوزه علمیه برای تبلیغ فرهنگ دینی تلاش مضاعف کند/ نقض مکرر حقوق بشر توسط اشتون و‌ بان کی مون

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محمد سعیدی در خطبههای نماز جمعه این هفته قم که در شبستان امام خمینی(ره) حرم حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد، با اشاره به اظهار داشت: خانم اشتون، رئیس جمهور آمریکا و دبیرکل سازمان ملل بدانند که ملت آگاه و شجاع ایران برابر اظهار نظرهای آنها ارزشی قائل نیستند و ملت فهیم و با بصیرت ایران اسلامی آمریکا را شیطان بزرگ و دشمن شماره یک خود میداند.
وی با اشاره به سفر کاترین اشتون به ایران عنوان کرد: خانم اشتون برای ادامه گفتگوها و توسعه روابط با اروپا به ایران آمد و این با سخنان غیرمسئولانه و دیدار مشکوکانه با فتنه گران همراه شد.
تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) افزود: توهین دبیرکل سازمان ملل به رئیس جمهور کشورمان مسئولان را به واکنش واداشت و این عمل با نقض مکرر اشتون و بان کی مون همراه شد.
وی ادامه داد: حمله موشکی به غزوه و ظلمهایی که در کشورهایی همچون بحرین، افغانستان، پاکستان و مصر و زندان ابوغریب و گوانتانامو با هدایت آمریکا و صهیونیست صورت میگیرد مصداق روشن نقض حقوق بشر توسط آمریکا و صهیونیست است.
حجت الاسلام سعیدی در این باره ادامه داد: دبیرکل سازمان ملل و خانم اشتون با بیشرمی کامل این اعمال را میبینند و بیارادههای وابسته از کنار آن میگذرند و چیزی نمیگویند.
وی ابراز داشت: رئیس جمهور آمریکا حکم تحریمهای علیه ایران را به مدت یک سال تمدید کرده و آیا آنها انتظار دارند ملت ایران به آنان خوشبین باشند.
عدهای در عرصه فرهنگ دینی خود را نظریهپرداز میدانند
امام جمعه قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نگرانی رهبر انقلاب اسلامی و مراجع تقلید از مسئله فرهنگ عنوان کرد: مشکل اصلی این است که عدهای در عرصه فرهنگ و به خصوص فرهنگ دینی خود را نظریهپرداز میدانند در حالی که صلاحیت نداشته و با اظهارات خود حاشیه و هزینه برای کشور ایجاد میکنند و این عمل متدینان را ناراحت میکند.
وی با اشاره به نقش حوزه علمیه در این زمینه ادامه داد: حوزه علمیه تبیین و ابلاغ فرهنگ را برعهده دارد و با توجه به فعالیت دشمنان و افراد بیصلاحیت باید تلاش خود را مضاعف کرده و مسئولان نیز به نظرات خیرخواهانه رهبر معظم انقلاب و مراجع تقلید بیشتر توجه کنند.
لزوم همکاری مسئولان و حوزه علمیه برای تحقق اقتصاد مقاومتی
حجت الاسلام سعیدی با اشاره به اقتصاد مقاومتی یادآور شد: مقام معظم رهبری ماه گذشته سیاستهای کلی اقتصاد مقاوتی را به روسای قوا ابلاغ کردند و با استقبال نیز همراه شد و پس از آن در جمع مسئولان نظام و نخبگان موارد آن را تبیین کردند.
وی ادامه داد: عزم جدی مسئولان، برنامههای زمان بندی شده، رفع مواضع و با حضور مردم در این عرصه میتوان ثمرات بیشتر این طرح را شاهد شد و لازم است همه دست اندرکاران برای تحقق این طرح ملی تلاش کنند تا در حد تمجید و شعار باقی نماند و نقش فرهنگی و تبلیغی حوزه علمیه و علما در تحقق آن ضروری است.
تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) ضمن توصیه همگان به تقوا عنوان کرد: تقوا شامل هرچیزی میشود و انسان باید آن را رعایت کند، با تقوا میتوان ریشه همه گناهان را از بین برد.
وی با بیان اینکه خداوند در آیه 2 سوره حجرات مومنان را از دو تکلیف نهی داشته ادامه داد: در محضر رسول خدا نباید صدا را بلند کرد و با ادبیاتی که با دیگران سخن میگوییم، صحبت کنیم که در غیر این صورت اعمال ما تباه میشود.
حجت الاسلام سعیدی با بیان اینکه انسان با بلند کردن صدای خود انگیزههایی دارد، افزود: استخفاف، بیادبی، آزار و اذیت و خودستایی و خود برتر بینی از جمله انگیزههایی است که انسان میتواند از بلند کردن صدای خود داشته باشد و این عمل برابر پیامبر گرامی اسلام اعمال را نابود میکند.
وی با بیان اینکه بلند کردن صدا فی نفسه اشکالی ندارد، ابراز داشت: رعایت ادب در محضر رسول خدا مختص زمان خودش نبوده و در حال حاضر نیز که به پیامبر اسلام(ص) سلام میدهیم باید ادب را رعایت کنیم.
امام جمعه قم در ادامه سالروز رحلت مرحوم سید احمد خمینی، آیت الله بافقی، آیت الله کاشانی و فرزند موسس حوزه علمیه را تسلیت گفت.
وی یادآور شد: امسال از قبل از عید و در پایان تعطیلات شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) است و شایسته است با ذکر و یادآوری مجاهدتها و سختیهای حضرت فاطمه(س) با امام زمان(عج) همدردی کرده و سبک زندگی خود را زندگی فاطمی قرار دهیم.
حجت الاسلام سعیدی عنوان کرد: چهارشنبه آخر سال عدهای از جوانان و نوجونان کشورمان با وسوسههای شیطان و تبلیغات دشمن و تلاش عدهای سودجو اغفال میشوند و کارهای خطرناکی انجام میدهند.
وی افزود: بدعت آتش افروزی و انگیزه شادی مردم در این روز به بدعت زشت و فاجعه تبدیل شده است که قطعا مسئولان از این حرکت زشت جلوگیری خواهند کرد و سوءاستفاده کنندگان ناکام خواهند ماند.
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