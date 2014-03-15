نیما دهقان نویسنده و کارگردان تئاتر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نمایش‌هایی که در سال آینده روی صحنه خواهد برد اینگونه گفت: طرحی را بر اساس رمان «همه می‌میرند» نوشته سیمون دوبووار برای اجرا در سال 93 به مجموعه تئاترشهر ارائه داده ام که البته هنوز زمان اجرای آن مشخص نشده است. این نمایش مناسب اجرا در سالن چهارسو است و با توجه به نگارش متن و مشغله اعضای گروه اوایل نیمه دوم سال زمان مناسبی برای اجرای آن به حساب می‌آید.

وی ادامه داد: این رمان ترجمه مهدی سحابی است و نگارش نمایشنامه به تازگی توسط رضا گوران آغاز شده است. در این رمان یک بخش تاریخی هم وجود دارد که در نگارش نمایشنامه مد نظر ما قرار نگرفته و ترجیح دادیم بیشتر یک نگاه انسانی به مقوله مرگ را در این اثر مد نظر قرار دهیم. در واقع مخاطب این نمایش جامعه ایرانی و توجه به مسئله ای مثل مرگ است که در کل دنیا مطرح می‌شود.

کارگردان «شیش و هشت» یادآور شد: نگاهی که گوران در نگارش نمایشنامه دنبال می کند این است که با استریلیزه کردن شخصیت‌ها، بزنگاه‌های متفاوتی را در روابط و شخصیت‌ها به وجود آورد.

این کارگردان تئاتر در پایان گفت: داستان این نمایشنامه درباره مرد نامیرایی است که با زن مشهوری ملاقات می کند اما او متوجه این جریان نیست که این زن هم مثل همه آدم های دیگر روزی می‌میرد. رمان «همه می‌میرند» یکی از کتابهای مورد علاقه من است که امیدوارم اقتباس نمایشی از آن جذاب از آب در آید.

دهقان پیش از این نمایش‌های «ترن»، «شیش و هشت»، «مادر مانده»، «خنکای ختم خاطره»، «دومتر در دومتر جنگ»، «آنفولانزای خوکی»، «کادانس» و... را به صحنه برده است.