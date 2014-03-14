انتقاد امام جمعه پلدختر از عدم بهره برداری از ایستگاه پمپاژ آب "چم مهر"

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی محمد لروند در خطبه های نماز جمعه پلدختر افزود: من از مسئولان مختلف به ویژه استاندار لرستان می خواهم توجه ویژه ای به پلدختر داشته باشد چرا که ما تبعیض را نمی پذیریم.

وی با اشاره به نبود هیچ پروژه مهمی برای افتتاح در دهه فجر در شهرستان پلدختر اظهار داشت: در دهه فجر امسال طرح های کوچکی در این شهرستان افتتاح شد در حالیکه در شهرستانهای دیگر استان شاهد بهره برداری از پروژه های مهمی هستیم.

حجت الاسلام لروند همچنین با اشاره به عدم بهره برداری از ایستگاه پمپاژ چم مهر شهرستان پلدختر گفت: قرار بود این پروژه در 20 اسفند به بهره برداری برسد که این امر همچنان محقق نشده است.

خطیب نماز جمعه پلدختر در بخش دیگری از سخنان خود به سفر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به کشورمان اشاره کرد و گفت: اشتون در کشور ما میهمان بود ولی در سفارت اتریش با فتنه گران ملاقات کرد و در آنجا جمهوری اسلامی را محاکمه کرد و وقتی خبر آن را به دبیر کل سازمان ملل رساند ایشان نیز با بی صداقتی با قضیه برخورد کرد.

وی با بیان اینکه این عملکرد اشتون ناشی از بی صداقتی وی است، افزود: اشتون کسی است که به اکراین رفت و یکسری مطالب گفت و بعد دیدید که به سر این کشور چه آمد.

حجت الاسلام لروند اضافه کرد: هیات پارلمانی اروپا قبلا نیز به ایران آمدند و با فتنه گران ملاقات کردند و دولت گفت ما خبر نداشته ایم، ولی این بار که اشتون آمده اگر دولت خبر داشته به مردم و خون شهدا خیانت کرده است.

وی ادامه داد: اگر دولت خبر نداشته و نمایندگان مجلس گفتند خبر نداشته ایم و اشتون فریبمان داده است جواب این است شما که در درون کشور خود از یک خانم فریب می خورید چه اعتمادی وجود دارد که در ماجرای هسته ای فریب نخورید و چه اعتمادی است که در خارج از مرزها فریب نخورید.

امام جمعه پلدختر گفت: وظیفه وزارت اطلاعات در این مورد بسیار حساس است و مردم از سربازان گمنام امام زمان انتظار دارند که هرکس از صداقت مردم سوء استفاده می کند سربازان گمنام امام زمان(عج) به آنها تو دهنی محکمی بزنند.

حجت الاسلام لروند افزود: ملت ایران کسانی را که آگاهانه و یا ناآگاهانه آب به آسیاب دشمن بریزند هرگز نخواهند بخشید.