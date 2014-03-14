داشتن مردمی فقیر برای استان بوشهر در کنار ظرفیت عظیم پارس جنوبی ننگ است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبههای امروز نماز جمعه بوشهر اظهار داشت: به مناسبت هفته بوشهر برنامههای مختلفی برگزار شد که برخی از برنامهها مناسب بود و از نظر فرهنگی دارای ابعاد خوبی بود ولی برخی از برنامهها موجب نارضایتی مردم شد.
وی اضافه کرد: برنامههایی چون بازسازی صحنههای اعزام رزمندگان به جبهههای جنگ و نصب تصاویر شهیدان و گرامیداشت یاد و نام انها بسیار خوب بود و برپایی خیمههای معرفت نیز اقداماتی پسندیده بود.
امام جمعه بوشهر با انتقاد برپایی کنسرت موسیقی و حواشی آن بیان داشت: بارها نسبت به این موضوع به مسئولان برگزاری این برنامهها تذکر داده بودیم و امیدواریم مسئولان برگزاری این برنامهها از باتذال دوری کرده و حرین دیت را نشکنیم.
وی با تاکید بر اینکه فرهنگ بوشهر باید به صورت دینی و اسلامی معرفی شود، خاطرنشان ساخت: مراجع تقلید نیز موسیقی مبتذل را حرام دانستهاند و برنامههای موسیقی که در آن شاهد بی بند و باری و دوری از فضایل اخلاقی باشیم حرام است.
آیتالله صفایی بوشهری با بیان اینکه همه مسئولان باید مسائل را با قانونمداری و آرامش و حفظ حریم اخلاقی پیگیری کنند، تاکید کرد: استان بوشهر استانی ولایتمدار و دینمدار است و مردم نیز مخالفتی با شادی و نشاط ندارند ولی مخالف با ابتذال و انحطاط هستند.
مسئولت دو سال بیشتر طول نمیکشد/ بهترین خدمات را به مردم ارائه دهید
وی به ظرفیتها و قابلیتهای بالای استان بوشهر اشاره کرد و افزود: برای استان بوشهر ننگ است که با وجود داشتن ظرفیتهای عظیم اقتصادی در استان بوشهر باز هم شاهد فقیر بودن مردم در استان باشیم.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر خطاب به مسئولان گفت: مسئولیتهای یکی دو سال بیشتر طول نمیکشد و باید در این زمان کوتاهی که برای خدمت به مردم در اختیار داریم همه تلاش خود را برای ارائه خدمات بهتر و بیشتر به مردم داشته باشیم.
وی همچنین به حضور اشتون در ایران اشاره کرد و افزود: ملات اشتون با فتنهگران جای نگران است و اگر مسئولان از این ملاقات اطلاع داشتند که جای نگرانی و اگر بیاطلاع بودهاند هم که برای خودمان ناراحتیم.
آیتالله صفایی بوشهری با بیان اینکه مسئولان باید پاسخگوی این موضوع باشند، تصریح کرد: این ملاقاتها و حرکات با عزت سیاسی، اسلامی و روند دیپلماسی ایران سازگاری ندارد.
وی بر لزوم آمادگی برای مقابله با فتنهگران بزرگتر تاکید کرد و بیان داشت: مردم ولایتمدار ایران همواره گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب هستند و اجازه حرکت به فتنهگران را نمیدهند.
راهپیمائی نمازگزاران در مخالفت با برنامههای روز بوشهر
لازم به ذکر است که در پایان نمازجمعه امروز بوشهر، نمازگزاران با برگزاری راهپیمائی اعتراض خود را نسبت به برنامههای روز بوشهر اعلام کردند و خواستار برخورد با این مسائل شدند.
نمازگزاران با داشتن بنرهایی مبنی براینکه مخالف روز بوشهر نیستیم ولی مخالف ابتذال هستیم شعارهایی چون "مسئولین بیتدبیر، معزول باید گردند" و " مجلس جشن بوشهر، مایه ننگ بوشهر" و " در ایام عزا حرمت زهرا (س) شکستند" سر دادند.
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