اقتصاد مقاومتی کشور را در برابر مشکلات مقاوم می کند/به دیده تردید به دشمنان نگاه می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید یحیی جعفری ظهر امروز در آیین نماز جمعه این هفته کرمان به مذاکرات هسته ای ایران اشاره و تصریح کرد: تیم مذاکره کننده ما و در راس آنها دکتر ظریف تاکنون به خوبی عمل کرده اند و وزیر امور خارجه ایران سیاستمداری کهنه کار بوده و به خوبی با شگردهای آمریکایی ها آشنایی دارد.

آیت الله جعفری با بیان اینکه رهبری اجازه مذاکرات را دادند تا دنیا متوجه شود که مقصر کیست، افزود: امیدواریم که تلاش های تیم مذاکره کننده کشورمان به نتیجه برسد اما ما نیز چنانچه رهبر معظم انقلاب فرموده اند به این مذاکرات خوشبین نیستیم و به دشمنان با دیده تردید نگاه می کنیم و نمی توان مطمئن بود که طرفین مذاکره به تعهدات خود عمل کنند.

وی ادامه داد: امروز می بینیم که آمریکا خواهان برچیده شدن مسئله هسته ای ایران از پایه و اساس بوده و می گوید که ایران حق استفاده از انرژی هسته ای را ندارد.

آیت الله جعفری گفت: ماهیت استکبار به گونه ای است که هیچ گونه منطقی ندارد و تنها با زبان زور سخن می گوید و تصور می کند می تواند با قدرت نظامی و اقتصادی دنیا را زیر سلطه خود درآورد، اما ملت ایران هیچ گاه در برابر حرف ناحق و زور تسلیم نمی شوند.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان یادآور شد: ایران اسلامی از ابتدای انقلاب تاکنون با تحریم ها روبرو بوده است و مردم ما به خوبی می دانند که هدف دشمنان از وضع تحریم ها و فشار آوردن به کشور چیست.

وی گفت: رئیس جمهور آمریکا اخیرا گفته است که در صورت دستیابی به توافق در مذاکرات، تحریم ها علیه ایران به قوت خود باقی خواهد ماند و در این جاست که اقتصاد مقاومتی و اهمیت آن مشخص می شود.

اقتصاد مقاومتی نیازمند عزمی همگانی است

وی اذعان داشت: ما باید با اتکا به توانمندی و ظرفیت های درونی کشور را در مسیر توسعه و آبادنی هرچه بیشتر پیش ببریم و اجرای مقاومت اقتصادی در واقع مدیریت جهادی می طلبد.

امام جمعه کرمان به دوران هشت سال دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: در آن دروان در حالی ایران اسلامی رژیم بعثی را دچار شکستی فراموش نشدنی کرد که همه دنیا به حمایت از صدام پرداخته و ما با اتکا به ایمان و اراده رزمندگان و روحیه ایثار و شهادت طلبی آنها به نبرد با دشمن پرداخته و توانستیم به آنها درسی فراموش نشدنی بدهیم.

وی گفت: امروز نیز شرایط به همین گونه است و در مسیر مبارزه با تحریم ها و مشکلات با استفاده از اقتصاد مقاومتی و پیروی از منویات رهبری پیروز خواهیم شد.

آیت الله جعفری گفت: عملی کردن فرمایشات رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی نیازمند عزمی همگانی بوده و همه مسئولان نیز باید به صورت ویژه به این موضوع پرداخته و با برنامه ریزی دقیق از امکانات موجود در داخل کشور برای پیشبرد اهداف عالیه نظام بهره ببرند.

وی یادآور شد: اقتصاد مقاومتی به این معنا نیست که باید افراد در سختی و مضیقه قرار گیرند بلکه به این مفهوم است که از امکانات موجود نهایت بهره برده شود.

لزوم توجه ویژه مسئولین به اقتصاد مقاومتی

نماینده عالی دولت در استان کرمان از استاندار کرمان و مسئولان استانی نیز خواست که منویات رهبری به ویژه اقتصاد مقاومتی را سرلوحه امور خود قرار دهند و افزود: اقتصاد مقاومتی ایران را مستقل، قدرتمند و مقاوم در برابر همه مشکلات می کند.

آیت الله جعفری ادامه داد: ما نباید از دشمنان و گزینه های روی میز آنها هراس داشته باشیم و در همه شرایط باید در برابر توطئه ها و دسیسه های آنها مقاومت کنیم و بدانیم که در این مسیر پیروز خواهیم بود.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان همچنین به مصادف شدن ایام فاطمیه با عید نوروز اشاره کرد و گفت: مراسم و برنامه های در نظر گرفته شده برای نوروز باید به گونه ای باشد که حرمت بانوی مکرمه اسلام حضرت فاطمه( س) حفظ شود.