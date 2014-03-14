مردم ایران حرمت ایام فاطمیه را حفظ خواهند کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی منتظری موحد در خطبه‌های نماز جمعه قنوات بعد از سفارش به تقوای الهی گفت: فردا، 13جمادی الاولی، سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) به روایت 75 روز است که انشاء الله مردم عزیز و ولایتمدار ما به خوبی حرمت ایام شهادت حضرت را حفظ می‌کنند.

امام جمعه قنوات همچنین با اشاره به سالروز انفجار بمب در مراسم نماز جمعه تهران توسط منافقین کوردل در سال 63، گفت: در زمانی که رژیم بعث مردم را از رفتن به نماز جمعه برحذر می‌داشت و به بمباران و موشک باران نماز جمعه، تهدید می‌کرد این حادثه و جنایت اتفاق افتاد.

وی با بیان اینکه منافقان با یک طرح از قبل تعیین شده نماز جمعه تهران را در 24 اسفند 63 به خاک و خون کشیدند، گفت: در این جنایت 14 نفر شهید و 88 نفر مجروح شدند. مقام معظم رهبری در آن زمان در حال ایراد خطبه‌ها بودند که پس از انفجار بمب با صلابت و بدون هیچ گونه تزلزلی به خطبه‌ها ادامه دادند.

امام جمعه قنوات با بیان اینکه این انفجار آن روز چند موضوع را روشن کرد، گفت: منافقان مانع حضور مردم در نماز جمعه می‌شوند حال یا با بمب گذاری و تهدید و یا بطریقی دیگر با شایعه پراکنی و امثال آن می‌خواهند این حضور چشمگیر کمرنگ شود، که به لطف خدا تاکنون نتوانسته‌اند و پس از این هم نخواهند توانست.

وی ادامه داد: نکته دوم اینکه این انفجار نشان داد که دشمنان جمهوری اسلامی و استکبار جهانی که خود را نماینده انسان دوستی می‌دانند، مدعی کذب حقوق بشر هستند و از هیچ ابزاری برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی پروا ندارند و حتی به نمازگزاران بی‌دفاع در یک مراسم مذهبی نیز رحم نمی‌کنند که این نشان دهنده‌‌ همان خوی حیوانی است که برای ضربه زدن، دست به هر اقدام ناشایستی می‌زنند.

جنایت حلبچه نسل کشی بود که زیر چتر حمایت غربی‌ها انجام شد

حجت الاسلام منتظری با اشاره به اینکه 25 اسفندماه 66 هم یادآور جنایت دیگری است که حمایت غربی‌ها و کشورهای به ظاهر مسلمان همچون عربستان را به همراه داشت، گفت: این جنایت نسل کشی بود که زیر چتر غربی‌ها که توسط رژیم بعث عراق در حلبچه صورت گرفت. بمباران شیمیایی حلبچه با پیروزی رزمندگان اسلام در عملیات والفجر 10 و آزادسازی بسیاری از مناطق کردنشین از جمله شهر استراتژیک حلبچه به قصد انتقام گیری از این شکست فاحش صورت گرفت.

وی ادامه داد: بنابر اسناد موجود دولت عراق از اواخر دیماه 59 تا مرداد 67 بیش از 300 بار به حمله شیمیایی علیه نظامیان و غیر نظامیان ایرانی متوسل شد و از عوامل اعصاب، تاول زا، سیانور و خردل استفاده کرد.

امام جمعه قنوات افزود: رژیم بعثی با ارتکاب به این عمل ضدبشری هیروشیمای دیگری در حلبچه آفرید و برگ سیاه دیگری بر پرونده سراسر ننگ خود افزود، اما ننگ و نفرین خدا بر عاملین این جنایت و حامیان این جنایت‌ها که دیدند و سکوت کردند و امروز هم علیه مردم مسلمان سوریه بکار می‌برند و سکوت می‌کنند.

مرحوم سید احمد خمینی تابع محض ولایت فقیه بود

وی با اشاره به 26 اسفندماه سالروز ارتحال حجت الاسلام والمسلمین حاج سید احمد خمینی، افزود: یادگار امام راحل یک شخصیت بی‌بدیل برای حضرت امام در قبل و بعد از انقلاب بود.

حجت الاسلام منتظری، تبعیت محض از ولی فقیه چه در زمان خود حضرت امام و چه بعد از حضرت امام را از خصوصیات بارز یادگار امام راحل عنوان کرد و گفت: توصیه و سفارش به اطرافیان و فرزندان خود مبنی بر پیروی از رهبری در همه زمینه‌ها و اطاعت پذیری و دفاع خود ایشان از رهبر معظم انقلاب از خصوصیات ایشان بود که یاد و خاطره آن یادگار امام عزیز را گرامی می‌داریم.