41 پایگاه هلال احمر خراسان جنوبی در ایام نوروز خدمت رسانی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرحیم شهریاری بعدازظهر جمعه در جلسه توجیهی طرح ملی ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی سال 93 اظهارکرد: برای راهنمای مسافرین نوروزی و امداد و نجات نوروزی امکانات و پایگاه ها آماده ارائه خدمت است.

وی با بیان اینکه از مجموع پایگاه های هلال احمر استان 18 پایگاه امداد و نجات است، بیان کرد: 23 پایگاه راهنمای مسافرین نوروزی به صورت 24 ساعته اماده پاسخگویی است.

وی گفت: به حوادث و سوانح و راهنمایی درپایگاههای امداد و نجات امکانات اولیه مانند مواد غذایی و حداقل دارو وجود دارد و مسافرین از این خدمات استفاده خواهند کرد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی در این همایش، شهرستان طبس را دارای موقعیت ویژه استراتژیک دانست و گفت: این شهرستان به لحاظ قرار گرفتن در مسیر تردد مسافرین چند استان کشور همه ساله پذیرای هزاران زائر و مسافر است.

شهریاری افزود: شهرستان طبس در جذب کمک های مردمی 1000 درصد رشد داشته که واقعا تلاش خانواده بزرگ جمعیت هلال احمر طبس قابل تقدیر است.

وی تصریح کرد: استان خراسان جنوبی در مقام سه استان برتر کشور در حوزه امداد و نجات است که در بحران های غزه، سومالی و زلزله آذربایجان نیز نقش مهمی ایفا کرد.

وی همچنین جوانان طبس را از فرزندان پرتوان جمعیت هلال احمر کشور دانست و گفت: طبس دارای جوانانی مستعد و توانمند است که از روحیه مشارکت و داوطلبی بالایی برخوردارند.

شهریاری همچنین گفت در طرح نوروزی که از 26 اسفند ماه تا 16 فروردین ماه انجام خواهد شد در پایگاههای مسافرین نوروزی بروشور و کتابچه های اموزشی و نقشه تهیه شده و در اختیار مسافرین قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه مسیر نایبند- دیهوک یکی از مسیرهای پرتردد و حادثه خیز است که تلفاتی نیز داشته است، بیان کرد: به منظور پیشگیری از حوادث احتمالی برای ایام نوروز پایگاه امدادی ویژه ای در نایبند مستقر خواهدشد.