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۲۳ اسفند ۱۳۹۲، ۱۶:۵۷

شهریاری:

41 پایگاه هلال احمر خراسان جنوبی در ایام نوروز خدمت رسانی می کنند

41 پایگاه هلال احمر خراسان جنوبی در ایام نوروز خدمت رسانی می کنند

طبس – خبرگزاری مهر: مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی گفت: 41 پایگاه امدادی و راهنمای مسافرین نوروزی به صورت 24 ساعته در ایام نوروز آماده پاسخگویی به مسافرین نوروزی خواهند بود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرحیم شهریاری بعدازظهر جمعه در جلسه توجیهی طرح ملی ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی سال 93 اظهارکرد: برای راهنمای مسافرین نوروزی و امداد و نجات نوروزی امکانات و پایگاه ها آماده ارائه خدمت است.

وی با بیان اینکه از مجموع پایگاه های هلال احمر استان 18 پایگاه امداد و نجات است، بیان کرد: 23 پایگاه راهنمای مسافرین نوروزی به صورت 24 ساعته اماده پاسخگویی است.

وی گفت: به حوادث و سوانح و راهنمایی درپایگاههای امداد و نجات امکانات اولیه مانند مواد غذایی و حداقل دارو وجود دارد و مسافرین از این خدمات استفاده خواهند کرد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی در این همایش، شهرستان طبس را دارای موقعیت ویژه استراتژیک دانست و گفت: این شهرستان به لحاظ قرار گرفتن در مسیر تردد مسافرین چند استان کشور همه ساله پذیرای هزاران زائر و مسافر است.

شهریاری افزود: شهرستان طبس در جذب کمک های مردمی 1000 درصد رشد داشته که واقعا تلاش خانواده بزرگ جمعیت هلال احمر طبس قابل تقدیر است.

وی تصریح کرد: استان خراسان جنوبی در مقام سه استان برتر کشور در حوزه امداد و نجات است که در بحران های غزه، سومالی و زلزله آذربایجان نیز نقش مهمی ایفا کرد.

وی همچنین جوانان طبس را از فرزندان پرتوان جمعیت هلال احمر کشور دانست و گفت: طبس دارای جوانانی مستعد و توانمند است که از روحیه مشارکت و داوطلبی بالایی برخوردارند.

شهریاری همچنین گفت در طرح نوروزی که از 26 اسفند ماه تا 16 فروردین ماه انجام خواهد شد در پایگاههای مسافرین نوروزی بروشور و کتابچه های اموزشی و نقشه تهیه شده و در اختیار مسافرین قرار خواهد گرفت.

وی  با بیان اینکه مسیر نایبند- دیهوک یکی از مسیرهای پرتردد و حادثه خیز است که تلفاتی نیز داشته است، بیان کرد: به منظور پیشگیری از حوادث احتمالی برای ایام نوروز پایگاه امدادی ویژه ای در نایبند مستقر خواهدشد.

کد مطلب 2256211

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