شماره حساب کمک به مردم جنگ زده سوریه

به گزارش خبرگار مهر، در پی تشدید وضعیت بحرانی مردم جنگ زده سوریه و مرگ ده ها نفر بر اثر گرسنگی و سرما اتحادیه بین‌المللی امت واحده در بیانیه ای ضمن ابراز تاسف از وضعیت نگران کننده و بحرانی ملت سوریه، شماره حسابی را جهت واریز کمک های نقدی عموم مردم ایران برای ارسال محموله های دارویی و غذایی اعلام کرد.



در بیانیه این اتحادیه آمده است ملت مسلمان ایران جهت کمک به کودکان و زنان و غیرنظامیان و آوارگان سوری می‌توانند از طریق شماره حساب قرض الحسنه ۲۰۲۶۵۵۲۷۰ بانک تجارت شعبه شریعتی- بهارشیراز به نام مجمع جوانان امت واحده قابل پرداخت در تمامی شعب بانک تجارت در سراسر کشور اقدام کنند. شماره شبای این حساب نیز جهت واریز اینترنتی IR450180000000000202655270 اعلام شده است.



این کمک ها صرف خرید داروهای ضروری مطابق استعلام و اعلام نیاز وزارت بهداشت سوریه خواهد شد و همراه اعضای حرکت بین المللی زائران صلح که اواخر فروردین ماه به ایران می آیند عازم دمشق می شود.



گفتنی است در دو سال گذشته، یک سوم مردم سوریه بر اثر تشدید درگیری ها و جنگ های شهری آواره شده و در اردوگاه های آوارگان در کشورهای لبنان، عراق، مصر، ترکیه و اردن و همچنین اردوگاه های داخل سوریه به سر می برند.



سازمان جهانی غذا بحران فعلی سوریه را وخیم ترین بحران انسانی دهه های اخیر اعلام کرده و حدود نیمی از مردم این کشور در گرسنگی مفرط به سر می برند.



همچنین هموطنانی که امکان واریز از طریق شماره شبا به حساب مجمع جوانان امت واحده را ندارند می توانند کمک های خود را به شماره کارت 5022291018157147 به نام سید سلیم غفوری (دبیر اتحادیه بین المللی امت واحده) واریز نمایند.