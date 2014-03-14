فیروز کریمی عزادار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز کریمی سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان که پیشینه هدایت تیم‌های استقلال تهران و پاس تهران را هم در کارنامه دارد، در غم از دست دادن برادرش عزادار شد.

خبرگزاری مهر این مصیبت را به خانواده فیروز کریمی تسلیت می‌گوید.