فیروز کریمی عزادار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز کریمی سرمربی تیم فوتبال ذوبآهن اصفهان که پیشینه هدایت تیمهای استقلال تهران و پاس تهران را هم در کارنامه دارد، در غم از دست دادن برادرش عزادار شد.
خبرگزاری مهر این مصیبت را به خانواده فیروز کریمی تسلیت میگوید.
سرمربی تیم فوتبال ذوبآهن اصفهان در غم از دست دادن برادرش عزادار شد.
به گزارش خبرنگار مهر، فیروز کریمی سرمربی تیم فوتبال ذوبآهن اصفهان که پیشینه هدایت تیمهای استقلال تهران و پاس تهران را هم در کارنامه دارد، در غم از دست دادن برادرش عزادار شد.
خبرگزاری مهر این مصیبت را به خانواده فیروز کریمی تسلیت میگوید.
نظر شما