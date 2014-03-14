امداد رسانی به 34 روستای سیل زده در نهبندان/ امداد رسانی همچنان ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رحیم شهریاری بعد ازظهر جمعه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: در پی بارش شدید باران که از روز گذشته در نهبندان شروع شده تا کنون به 34روستای سیل زده امداد رسانی شده است.

وی با بیان اینکه امداد رسانی به به مناطق سیل زده در شهرستان نهبندان ادامه دارد، بیان کرد: تا کنون 15 تیم عملیاتی به مناطق در محاصر سیل این شهرستان اعزام شده اند.

مديرعامل جمعيت هلال احمر خراسان جنوبی با بیان اینکه كليه امكانات و نيروهاي عملياتي جمعيت هلال احمر استان برای امداد رسانی در حالت آماده باش هستند، گفت: برخی از مسرهای روستایی این شهرستان صعب العبور است که امداد رسانی را برای امداد گران سخت کرده است.

وی با اشاره به اینکه امداد رسانی از ساعات پایانی شب گذشته آغاز شده است، افزود: به دلیل شدت سیلاب و صعب العبور بودن مسیر هنوز یک روستای شهرستان در محاصر سیلاب است و امداد رسانی برای نجات روستاییان ادامه دارد.

وی با اشاره به اعزام هفت خودروي امدادي و دو آمبولانس و خودروي نجات به مناطقسیل زده بیان کرد: با تلاش امداد گران تا کنون 25 روستايي گرفتار در سيلاب، نجات یافته اند.

شهریاری اظهارداشت: امداد گران و نجاتگران هلال احمر همچنین 43 خودرو با 157 سرنشين را از سیل نجات دادند.