فرهنگ و مدیریت جهادي توانمندي خود را در کشور به منصه ظهور رسانده است

حسن تامینی در گفتگو با خبرنگار مهر به مسئله " حماسه اقتصادي " اشاره کرد و افزود: از آنجا که یک اقدام اساسی براي دستیابی به این هدف، فرهنگسازي و آمادگی فرهنگ عمومی کشور است می توان فرهنگ و مدیریت جهادي را به عنوان پیش نیاز جهاد اقتصادي معرفی کرد.

وی همچنین لازمه حماسه اقتصادي را وجود مدیران جهادي دانست و اظهارداشت: فرهنگ و مدیریت جهادي در برهه اي از انقلاب با عملکرد خویش توانست مورد عنایت و توجه عام و خاص قرار گیرد تا جائیکه اگر هدف تلاش بیشتر، سریعتر، دلسوزانه تر و با جدیت باشد گفته می شود که باید جهاد گونه انجام گیرد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: بدون شک فرهنگ جهادي همان فرهنگ دین و مکتب اسلام، فرهنگ خدا باوران، فرهنگ ولایت، امامت و خلاصه فرهنگ پیامبر و ائمه معصومین( ع) است.

وی افزود: فرهنگ جهادي مجموعه اي از مایه هاي فکري و ارزشی است که در رفتار اختیاري و اجتماعی انسان اثر می گذارد و داراي عناصر متعددي از شناخت ها، باورها، ارزش ها، گرایش ها، رفتارها و کردارها است.

تامینی تصریح کرد: فرهنگ جهادي توانست پیام انقلاب اسلامی را به دوردست ترین مناطق روستایی کشور برساند و همینطور زمینه ساز بروز خدمات ارزنده و قابل توجه در دفاع از تمامیت ارضی کشور و عقب راندن دشمن شود.

وی همچنین با بیان اینکه فرهنگ و ارزش هاي جهادي برخاسته از اندیشه ها و باورهاي مذهبی است، یادآورشد: عمده ارزش هاي جهادي شامل اخلاص، ایثار، تعاون و تلاش، تعهد، سادگی، پرهیز از اسراف، مشورت، مشارکت و غیره است.