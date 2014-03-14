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۲۳ اسفند ۱۳۹۲، ۱۷:۱۴

تامینی:

فرهنگ و مدیریت جهادي توانمندي خود را در کشور به منصه ظهور رسانده است

فرهنگ و مدیریت جهادي توانمندي خود را در کشور به منصه ظهور رسانده است

رشت – خبرگزاری مهر: نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی گفت: فرهنگ و مدیریت جهادي به دلیل ویژگی هایی نظیر دین مداري، ولایت محوري، انعطاف پذیري، مردم گرایی، پویایی، تلاش خستگی ناپذیر و وجود ساختار سازمانی اثر بخش، توانمندي خود را در کشور به منصه ظهور رسانده است.

حسن تامینی در گفتگو با خبرنگار مهر  به مسئله " حماسه اقتصادي " اشاره کرد و افزود: از آنجا که یک اقدام اساسی براي دستیابی به این هدف، فرهنگسازي و آمادگی فرهنگ عمومی کشور است می توان فرهنگ و مدیریت جهادي را به عنوان پیش نیاز جهاد اقتصادي معرفی کرد.

وی همچنین لازمه حماسه اقتصادي را وجود مدیران جهادي  دانست و اظهارداشت: فرهنگ و مدیریت جهادي در برهه اي از انقلاب با عملکرد خویش توانست مورد عنایت و توجه عام و خاص قرار گیرد تا جائیکه اگر هدف تلاش بیشتر، سریعتر، دلسوزانه تر و با جدیت باشد گفته می شود که باید جهاد گونه انجام گیرد.

 عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت:  بدون شک فرهنگ جهادي همان فرهنگ دین و مکتب اسلام، فرهنگ خدا باوران، فرهنگ ولایت، امامت و خلاصه فرهنگ پیامبر و ائمه معصومین( ع) است.

وی افزود: فرهنگ جهادي مجموعه اي از مایه هاي فکري و ارزشی است که در رفتار اختیاري و اجتماعی انسان اثر می گذارد و داراي عناصر متعددي از شناخت ها، باورها، ارزش ها، گرایش ها، رفتارها و کردارها است.

تامینی تصریح کرد: فرهنگ جهادي  توانست پیام انقلاب اسلامی را به دوردست ترین مناطق روستایی کشور برساند و همینطور زمینه ساز بروز خدمات ارزنده و قابل توجه در دفاع از تمامیت ارضی کشور و عقب راندن دشمن شود.

وی همچنین با بیان اینکه فرهنگ و ارزش هاي جهادي برخاسته از اندیشه ها و باورهاي مذهبی است، یادآورشد: عمده ارزش هاي جهادي شامل اخلاص، ایثار، تعاون و تلاش، تعهد، سادگی، پرهیز از اسراف، مشورت، مشارکت و غیره است.

کد مطلب 2256222

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