مسافرتی ایمن از طریق آزاده راه پل زال - اندیمشک

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسن مقتدایی ظهر امروز در مراسم افتتاح آزاده راه اندیمشک - پل زال اظهار کرد: این پروژه یکی از طرح های مهم دولت است که می تواند نقشی مهم در کاهش حوادث رانندگی در الین مسیر ترانزیتی داشته باشد.



وی افزود: این پروژه باعث ایجاد حمل و نقل و مسافرتی ایمن و سریع برای مردم و بازرگانان می شود که در نهایت این امر به توسعه کشور و استان خوزستان می انجامد.



مقتدایی عنوان کرد: هم اکنون موقعیت استان به گونه ای است که به حدود 70 درصد جمعیت کشور خدمات رسانی می کند به همین دلیل توجه به این استان باید در راس برنامه های دولت قرار داشته باشد.



استاندار خوزستان با بیان اینکه جاده های خوزستان نیاز به بهسازی و نوسازی دارند، عنوان کرد: 14 هزار علامت راهنمایی و رانندگی در جاده های استان نصب شده است که می تواند این امیدواری را داشت که این علایم باعث کاهش سوانح رانندگی در سطح جاده های استان به خصوص در پیک مسافرت های یعنی در نوروز باشد.

مقتدایی تاکید کرد: دولت و استانداری قصد دارد به روستاها و مناطق پیرامون آزادراه پل زال - اندیمشک همچون شهر حسینیه توجه جدی داشته باشد.



به گزارش خبرنگار مهر، اعتبار اجرای این طرح سه هزار و 900میلیارد ریالی است. آزادراه پل زال - اندیمشک که ساخت آن از فروردین سال 90 آغاز شده 45کیلومتر طول داشته و نقش چشمگیری در کاستن از میزان تصادفات، کوتاهی مدت زمان سفر و ارتقای ایمنی ایفا می کند.



آزادراه پل زال - اندیمشک در زمره طرح های مهر ماندگار نیز قرار داشت. آزادراه پل زال - اندیمشک بخشی از کریدور سراسری 970 کیلومتری تهران - بندر امام خمینی(ره) است که بخش هایی از این محور پیشتر در قالب بزرگراه و آزاد راه احداث و مورد بهره برداری قرار گرفته است.



با بهره برداری از این آزاد راه و تکمیل قسمت های باقی مانده، شبکه ارتباطی مناسبی میان تهران و بندر امام(ره) برقرار و علاوه بر کاهش قابل ملاحظه در مصرف حامل های انرژی، زمان سفر و استهلاک وسایل نقلیه، بهره برداری از ظرفیت کامل و توسعه بندر امام خمینی (ره) که بزرگ ترین بندر ایران در شمال خلیج فارس است، مهیا می شود.



برای ساخت قطعه اهواز - اندیمشک هم که در چارچوب کریدور سراسری موسوم به AH8 اجرایی شده برای جلب سرمایه گذار فراخوان صادر و در مرحله بررسی برای شروع پروژه قرار دارد.



این کریدور از استان های خوزستان، لرستان، استان مرکزی و تهران عبور می کند. در چارچوب ساخت این کریدور، تاکنون 90کیلومتر آزادراه اهواز - بندر امام خمینی(ره) ساخته و بهره برداری و 30کیلومتر کمربندی اهواز - اندیمشک هم ساخته شده است.