آزاد راه اهواز - اندیمشک در مرحله جلب سرمایه گذار است

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سيف ظهر امروز در حاشیه افتتاح آزادراه پل زال - اندیمشک در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعتبار سه هزار و 900ميليارد ريالي ساخت اين آزادراه اظهار كرد: آزادراه پل زال - انديمشك كه ساخت آن از فروردين سال 90 آغاز شده 48كيلومتر طول داشته و نقش چشمگيري در کاهش ميزان تصادفات، كوتاهي مدت زمان سفر و ارتقاي ايمني ايفا خواهد كرد.



سيف ادامه داد: آزادراه پل زال – انديمشك بخشي از كريدور سراسري 970 كيلومتري تهران - بندر امام خميني(ره) است كه بخش هايي از اين محور پيشتر در قالب بزرگراه و آزاد راه احداث و مورد بهره برداري قرار گرفته است.

مدير ساخت و توسعه راه هاي راه و شهرسازي خوزستان عنوان کرد: با بهره برداري از اين آزاد راه و تكميل قسمت هاي باقيمانده، شبكه ارتباطي مناسبي ميان تهران و بندر امام برقرار و علاوه بر كاهش قابل ملاحظه در مصرف حامل هاي انرژي، زمان سفر و استهلاك وسايل نقليه، بهره برداري از ظرفيت كامل و توسعه بندر امام كه بزرگ ترين بندر ايران در شمال خليج فارس است، مهيا مي شود.



سیف عنوان کرد: براي ساخت قطعه اهواز - انديمشك هم كه در چارچوب كريدور سراسري موسوم به AH8 اجرايي شده براي جلب سرمايه گذار فراخوان صادر و در مرحله بررسي براي شروع پروژه قرار دارد.



وی تصریح کرد: در چارچوب ساخت اين كريدور، تاكنون 90كيلومتر آزادراه اهواز - بندر امام ساخته و بهره برداري و 30كيلومتر كمربندي اهواز - انديمشك هم ساخته شده است.

