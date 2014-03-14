طرح پلیس افتخاری سال آینده در لرستان اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد قنبری عصر جمعه در جلسه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر لرستان از فعالیتهای این ستاد به عنوان فعالیتهای پیشگیرانه یاد کرد و اظهار داشت: کار پلیس زمانی آغاز می شود که فعالیتهای امر به معروف و نهی از منکر موثر واقع نشده و آثار ناهنجاریها به گونه ای است که نیازمند مداخله قانونی پلیس است.

وی با تاکید بر ضرورت هدفگذاری هدفمند و موثر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر بیان داشت: این ستاد باید نسبت به شناسایی آسیبهای اجتماعی و فرهنگی موجود در استان اقدام کند.

سردار قنبری با اشاره به فرهنگ غنی مردم لرستان بیان داشت: یکسری معروف ها به خاطر فرهنگ خاص مردم در این استان برجسته است و بسیاری از منکرات در حوزه های فرهنگی و اخلاقی در لرستان کمرنگ است که باید برای حفظ این وضعیت تلاش شود.

فرماندهی انتظامی استان لرستان خواستار بررسی مشکلات و آسیبهای اجتماعی موجود در استان به طور مستمر و فصلی شد و گفت: هر جایی که پلیس درگیری بیشتری دارد به خاطر این است که در آن حوزه کار فرهنگی مطلوبی انجام و امر به معروف و نهی از منکر نشده است.

سردار قنبری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تصویب اجرای طرح پلیس افتخاری به منظور تقویت مشارکت مردم در پیشگیری از وقوع جرایم عنوان کرد: در این راستا استان لرستان جزء پنج استانی است که مجوز فعالیت پلیس افتخاری در آن صادر شده است.

وی با اشاره به در نظر گرفتن پوشش و لباس مخصوص برای پلیس افتخاری عنوان کرد: در سال آینده این طرح در محلات مختلف لرستان اجرایی می شود.

فرماندهی انتظامی استان لرستان به فعالیتهای این فرماندهی در سالجاری اشاره کرد و گفت: طی امسال سه هزار و 650 مرحله گشت مستمر در حوزه امنیت اخلاقی در استان صورت گرفته است.

سردار قنبری ادامه داد: این گشت ها نتایج مثبتی به همراه داشته است که آمادگی داریم با نیروهای بسیج و ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر گشت های مشترک را برگزار کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیتهای این فرماندهی در ایام نوروز اشاره کرد و بیان داشت: در این راستا کنترل تفرجگاهها، مراکز گردشگری و محل اسکان موقت مسافران نوروزی در دستور کار پلیس قرار دارد.

فرماندهی انتظامی استان لرستان از راه اندازی 60 چادر نوروزی پلیس در مبادی ورودی و خروجی شهرهای استان و تفرجگاهها خبر داد و گفت: همچنین 300 واحد گشت نامحسوس در این ایام فعال خواهند شد.