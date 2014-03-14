به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه استقلال، امین نوروزی در خصوص وضعیت امیرحسین صادقی ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: در بازی با الیریان صدمه‌هایی به نواحی گونه و بینی صادقی وارد شد که باتوجه به معاینات و رادیوگرافی که از وی انجام شد، همچنین معاینه‌ای که توسط دکتر یوشی که یکی از مشاوران بنده و متخصص گوش و حلق و بینی صورت گرفت، متوجه ترک کوچکی در ناحیه بینی این بازیکن شدیم.

وی با بیان اینکه با توجه به توصیه پزشک، صادقی نیاز به استراحت چند روزه و معاینه مجدد دارد، در خصوص اینکه صادقی به بازی با الجزیره می‌رسد یا نه؟ تاکید کرد: باید در روز یکشنبه معاینه مجددی از وی انجام بگیرد که با صلاحدید دکتر یوشیف در صورت استفاده از ماسک شاید بتوان از وی در بازی روز سه‌شنبه استفاده کرد.

معاون پزشکی ورزشی باشگاه استقلال در خصوص وضعیت اکبرپور هم تاکید کرد: سیاوش اکبرپور از ناحیه ستون فقرات کمری دچار صدمه دیدگی جزیی شد که مراحل درمان این بازیکن از پنجشنبه آغاز شد. به امید خدا با تستی که از وی در روز آینده گرفته می‌شود، شرایطش را برای حضور در تمرینات خواهیم سنجید.

وی وضعیت آندرانیک تیموریان را هم اینگونه ارزیابی کرد: آندو فردا بخیه دستش را باز خواهد کرد و باتوجه به اینکه هفته گذشته برای حفظ توان هوازی‌اش از دوچرخه استفاده شد، بعد از باز کردن بخیه توسط پزشک جراحش اگر مشکلی نبود احتمالا شرایط برای دویدن او فراهم خواهد شد.

نوروزی در پایان گفت: خوشبختانه بازیکنان مصدوم قبلی، همگی کادر پزشکی را سربلند کردند. جا دارد از همه کسانی که در این زمینه به ما کمک کردند، تشکر کرده اما باید در حفظ این بازیکنان از نظر شرایط بدنی کوشا باشیم.