به گزارش خبرنگار مهر، آیین کلنگ زنی ساختمان مرکز فرهنگی و اداری بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان جم عصر جمعه به مناسبت روز بزرگ داشت شهدا و سالروز تاسیس نهاد مقدس بنیاد شهید با حضور مسئولین شهرستان جم و خانواده های شهدا برگزار شد.

نماینده مردم جم ،عسلویه، کنگان و دیر در مجلس شورای اسلامی در این ائین اظهار داشت: شهدا حق بزرگی بر گردن همه ما دارند و لازم است که از همه توان و ظرفیت‌ها برای ارائه خدمات بهتر و بیشتر به خانواده شهدا استفاده کنیم.

حجت‌الاسلام موسی احمدی تصریح کرد: ایران اسلامی امروز در اوج قدرت و عزت‌مندی است و این مهم به برکت حرکت ارزشمند و جانفشانی‌ها و رشادت‌های دلاورمردی‌های شهدا است.

نماینده مردم جم ،عسلویه، کنگان و دیر در مجلس شورای اسلامی خدمت به خانواده معظم شهدا و احیاء و زنده نگه داشتن یاد شهدا را از الویتهای کاری خود دانست و خاطرنشان کرد که تمام تلاش خود را برای کمک به این قشر خواهد گذاشت.

امام جمعه جم نیز بر لزوم تلاش همه مسئولان برای ارائه بهترین خدمات به خانواده شهدا تاکید کرد و اظهار داشت: تمام مسئولان و مردم در قبال پاسداشت خون شهدا مسئولیت دارند و این آرامش و سربلندی نظام مدیون جان‌فشانی و خون شهداست.

حجت‌الاسلام محمد گنجی به حرکت عظیم شهدا اشاره کرد و یادآور شد: خدمت به خانواده شهدا و ایثارگران وظیفه ما است و باید همواره در مسیر شهدا حرکت کنیم.

