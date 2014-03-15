سوغات همدان برندسازی شوند/ مجموعه تفریحی گنجنامه ماندگاری گردشگر را تقویت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، علی آقا محمدی عصر جمعه در مراسم افتتاح پیست اسکی ارس باران در همدان، اظهار داشت: در حوزه اقتصادی برنامه ریزی سه ساله ای صورت گرفته که این روزها شاهد اجرا شدن آنها هستیم که باید اساس و چارچوب آن در نظام حفظ شود تا تعادل ها به هم نخورد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: نمی توان در برابر تمامی مخاطرات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و طبیعی در عرصه های ملی و بین المللی ایستادگی کرد و در چنین شرایطی باید تدبیر و تمامی این مخاطرات را در برنامه ریزی ها در نظر گرفت تا در زمان مواجهه با آن دچار مشکل و آسیب جدی نشویم و کاری خوب است که بتوان در آن تعادل ایجاد کرد و این هنر است.

وی با بیان اینکه هر توسعه ای تعادل را در جامعه به هم می زند، عنوان داشت: ایجاد مجتمع تله کابین گنجنامه در مبحث شهری تعادل را بر هم زد اما ایجاد این مجتمع در شهر و استان همدان نیاز بود چراکه جوانان در جامعه به نشاط و تفریح نیاز دارند و هر روز درخواست نیازهای جدیدی را دارند.

آقامحمدی اضافه کرد: مجتمع تله کابین گنجنامه ایده ای درست، اصولی و زیربنایی است که باید بیش از این ها سرمایه گذاران در این زمینه ورود پیدا کنند و مهم ترین حرف این است که بتوان زمستان همدان را احیا و موجب توسعه قرار داد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان داشت: اگر زمستان همدان در آمدزا و شناخته شده نباشد نمی توان انتظار توسعه از این استان را داشت و همچنین سرمایه گذاران مجتمع تله کابین گنجنامه باید میزان سرمایه گذاری خود را افزایش داده و این مجتمع را توسعه دهند.

وی در ادامه گفت: حوزه گردشگری همدان نیازمند سرمایه گذاری هایی بیش از این است و سوغات و شاخصه های همدان را باید از طریق پتانسیل های آن به مردم معرفی کرد.

آقامحمدی با بیان اینکه در گام اول نیاز است تا هزار میلیارد تومان در این منطقه سرمایه گذاری شود تا بتوان ماندگاری مسافر در همدان را به پنج روز رساند، ابراز داشت: اجرای طرح های توسعه ای نیازمند برنامه ریزی دقیقی است.

وظیفه دولت فراهم کردن زیرساخت ها و پشتیبانی از سرمایه گذاران است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اذعان داشت: وظیفه دولت فراهم کردن زیرساخت ها و پشتیبانی از سرمایه گذاران است و در این میان بخش خصوصی باید به درستی و با برنامه سرمایه گذاری و در این راستا تلاش کند.

وی با اشاره به اینکه همدان دارالمومنین است و نباید این فضا در اختیار افرادی که اهلیت ندارند قرار گیرد، اظهار داشت: همچنین نباید استانداردها سطح پایین گرفته شود چراکه باید اصول کشور و استان را باید در نظر گرفت و از دو قطبی شدن شهر جلوگیری کرد.

آقامحمدی افزود: همچنین سوغات و صنایع دستی استان همدان باید در مجتمع تله کابین گنجنامه عرضه شود تا به برندی در سطح کشور تبدیل شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان داشت: ترشی، شیره و سمنو از جمله سوغات های همدان است که باید با معرفی هر چه بیشتر آثار و تولیدات استان به سمت برندسازی حرکت کرد و این امر موجب رونق مشاغل خانگی نیز می شود.

وی اضافه کرد: سوغات‌ های مانده همدان از جمله نان مریانج و دره مراد‌بیک قابل ثبت ملی و جهانی دارند و باید از این ظرفیت ها استفاده کرد.

آقامحمدی با بیان اینکه چهار فصل همدان زیباست و باید از این ظرفیت و پتانسیل بالای همدان در جذب گردشگر و سرمایه گذار استفاده کرد، عنوان داشت: سرمای همدان قابلیت تبدیل به گرما را دارد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه گفت: نباید بر مشکلاتی که در روند اجرای یک پروژه وجود داشته، تمرکز کرد بلکه باید آنچه که باعث رشد شده است را و از آن فیلم و گزارش تهیه کرد.

سعید ترابیان در ادامه اظهار داشت: به دنبال ساخت مستندی از بحران های ایجاد شده از طرف برخی مسئولان برای آسیب شناسی هستیم.

مجتمع گنجنامه برای 260 نفر اشتغال ایجاد کرده است

رئیس هیئت مدیره دهکده تفریحی فرهنگی ورزشی گنجنامه همدان با بیان اینکه این مجتمع برای 260 نفر اشتغال زایی داشته و ماندگاری گردشگر را یک روز افزایش داده است، افزود: همچنین پنج هکتار به فضای سبز این مجتمع اضافه شده است تا تخریبی در محیط زیست صورت نگیرد.

وی بیان داشت: یکی از اهداف سرمایه گذاری در این مجتمع برطرف ساختن دغدغه های اشتغال و سرمایه گذاری در استان بوده است که متاسفانه در استان فرصت ها خوب شناخته نشده است.

رئیس هیئت مدیره دهکده تفریحی فرهنگی ورزشی گنجنامه همدان گفت: در 10 سال گذشته در دهکده تفریحی توریستی گنجنامه همدان 30 دستاورد و 40 بحران وجود داشته است که اگر در آنها بی دقتی می کردیم پروژه رو به تعطیلی می رفت و همچنین این بحران ها توسط افرادی ایجاد شد که از آنها انتظار کمک می رفت و چراکه پروژه های بزرگ نیازمند حمایت های معنوی بزرگ است.

رئیس هیئت مدیره دهکده تفریحی فرهنگی ورزشی گنجنامه همدان عنوان داشت: تاکنون 40 میلیارد تومان برای این مجتمع هزینه شده که فقط شش میلیارد تومان آن تسهیلات بانکی بوده است.

وی در ادامه گفت: کمتر کسی در حوزه گردشگری سرمایه گذاری می کند و باید به سازه های ایجاد شده توسط خود افتخار کنیم.

ترابیان ابراز داشت: مهمترین دستاورد دهکده تفریحی توریستی گنجنامه نشان دادن نمادی به سایر سرمایه گذران بود تا بدانند در همدان نیز می توان فعالیت و سرمایه گذاری کرد.

نباید هیچ گونه فرصتی را برای توسعه و پیشرفت از دست داد

رئیس هیئت مدیره دهکده تفریحی فرهنگی ورزشی گنجنامه همدان اذعان داشت: نباید هیچ گونه فرصتی را برای توسعه و پیشرفت از دست داد و حضور استاندار برای سرمایه گذران در استان همدان غنیمتی است که در این راستا باید از آن استفاده کرد.

وی در پایان گفت: کمک مسئولان استانی در راستای پروژه های دهکده تفریحی توریستی گنجنامه معجزه ای است که مشاهده کردم.