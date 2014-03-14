به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عاشوری عصر جمعه در جمع مردم فومن افزود: روستائیان باید توانمند و به سطح رفاه این قشر بیشتر توجه شود.

وی اظهارداشت: با توانمندسازی روستاها میزان تولید افزایش و حجم واردات به کشور کاهش خواهد یافت.

عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه 40 درصد جمعیت استان در مناطق روستایی ساکن هستند، گفت: ضریب ماندگاری روستانشینان باید افزایش تا مهاجرت کاهش یابد.

وی با اذعان اینکه توسعه روستاها با برنامه ریزی صحیح و همه جانبه امکان پذیر است، افزود: زمانی می توان برنامه ریزی خوبی داشت که این برنامه ها برگرفته از یک خرد جمعی در قالب برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت باشد.

عاشوری اظهارداشت: ارزیابی قبل، حین و بعد از اجرای طرح ها می تواند خیلی به توسعه طرح های روستایی کمک کند بنابراین مسئولان باید به این مهم توجهی ویژه داشته باشند.

وی در ادامه روند توسعه روستاها پس از پیروزی انقلاب اسلامی را روند رو به رشدی دانست و بیان داشت: مهاجرت از روستا به شهر به دو دلیل مهم یکی انتظارات در آمدی و دیگری فقدان امکانات زیر بنایی و رو بنایی اتفاق می افتد.

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی با تصریح اینکه مراکز تحقیقات باید به افزایش در آمد و میزان تولید در واحد سطح بخش کشاورزی تلاش مضاعف انجام دهند، افزود: کشاورزی گیلان هنوز معیشتی و سنتی است.

وی همچنین با بیان اینکه در برنامه ریزی اقتصادی باید روستاها به عنوان یک واحد تولیدی مهم نگریسته شوند بر لزوم حمایت جدی از فارغ التحصیلان بخش کشاورزی در استان تاکید کرد.