مرکز فرهنگی تربیتی جم با اعتبار سه‌ میلیارد ریال ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حاجی‌زاده عصر جمعه در ائین کلنگ‌زنی مرکز فرهنگی و اداری بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان جم گزارشی از روند احداث ساختمان بنیاد شهید و خدمات انجام شده ارائه کرد و خدمت به خانواده معظم شهیدان را از اولویت‌های کاری مدیران خواند.

وی اظهار داشت: این ساختمان به مساحت زمین 557 متر مربع، زیر بنای مرکز فرهنگی 85متر مربع، برآورد ریالی پروژه بخش فرهنگی یک میلیارد ریال، برآورد ریالی پروژه بخش اداری یک میلیارد و 500 میلیون ریال و براورد ریالی پروژه بخش دیوار و محوطه 500 میلیون ریال است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر خاطرنشان کرد: در مجموع اعتبار سه میلیارد ریال برآورد شده که دو میلیارد ریال آن بنیاد شهید و یک میلیارد ریال آن فرمانداری جم تقبل کرده است.

وی بیان داشت: ما همگی مدیون فداکارای‌ها و رشادت‌های شهیدان و رزمندگان انقلاب اسلامی هستیم و موظفیم در امر خدمت به ایثارگران نهایت تلاش خویش را مبذول داریم.

حاجی‌زاده در پایان یادآور شد: احیا و حفظ فرهنگ ایثار و شهادت، زنده نگه داشتن آثار، یاد و خاطره شهدا، اعتلای معرفت و استفاده از امکانات عمومی و بهره‌گیری از سرمایه بنیاد شهید و امور ایثارگران از اهداف این نهاد مردمی است.

آیین کلنگ زنی ساختمان مرکز فرهنگی و اداری بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان جم عصر جمعه به مناسبت روز بزرگ داشت شهدا و سالروز تاسیس نهاد مقدس بنیاد شهید با حضور مسئولین شهرستان جم و خانواده های شهدا برگزار شد.