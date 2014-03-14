به گزارش خبرگزاری مهر،سفير جمهوري اسلامي ايران در اين ديدار با اشاره به رابطه دوستانه و برادرانه جمهوري اسلامي ايران با لبنان، اعلام كرد: «جمهوري اسلامي ايران همواره در كنار ملت و دولت لبنان بوده و اين گونه اظهارات در راستاي منافع دو كشور نمي‌باشد وخدمتي به روابط فيمابين دو کشور نمي‌نمايد.»

ركن‌آبادي با اشاره به سفر اخير روحاني، رئيس جمهوري اسلامي ايران به عمان وسفرهاي متعدد وزير امورخارجه كشورمان به كشورهاي منطقه، بويژه لبنان، اين امر را نشانه جدي بودن جمهوري اسلامي ايران به گسترش همكاريها با كشورهاي منطقه دانست.

رئيس جمهور لبنان اظهارداشت: «لبنان خواستار بهترين رابطه با جمهوري اسلامي است و اين اظهارات، به هيچ عنوان بيانگر سياست و موضع رسمي دولت لبنان نيست»

يادآوري مي‌شود نهاد المشنوق وزير كشور لبنان اخيرا در نشست وزراي كشور كشورهاي عربي در مراكش، جمهوري اسلامي ايران را به دخالت در امور لبنان متهم كرده بود.