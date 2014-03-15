تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه بیست و چهارم اسفندماه سال 1392 هجری شمسی، مصادف است با سیزدهم جمادی الاول سال 1345 هجری قمری و پانزدهم مارچ سال 2014 میلادی.
- جام جهانی کشتی آزاد امشب در حالی شهر لس آنجلس آمریکا آغاز میشود که تیم ایران راس ساعت 22:30 در نخستین دیدار خود به مصاف تیم ارمنستان میرود.
- چهل و یکمین دوره رقابتهای بینالمللی جام پادشاهی هلند موسوم به "Dutch Open" از امروز به در شهر آیندهوون هلند آغاز میشود.
- هفته سیام از مسابقات فوتبال باشگاهی در انگلستان امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز میشود:
* هال سیتی - منچسترسیتی
* فولام - نیوکاسل
* ساوتهمپتون - نوریچ
* استوک سیتی - وستهام
* ساندرلند - کریستال پالاس
* اورتون - کاردیف
* سوانسی - وست بروموویچ
* آستون ویلا - چلسی
- روز دوم از هفته بیست و پنجم رقابتهای فوتبال بوندس لیگا آلمان امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* دورتموند - مونشن گلادباخ
* وردربرمن - اشتوتگارت
* هوفنهایم - ماینتس
* برانشوایگ - وولفسبورگ
* هرتابرلین - هانوفر
* بایرن مونیخ - بایرلورکوزن
- روز دوم از هفته بیست و هشتم مسابقات فوتبال لالیگا اسپانیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* لوانته - سلتاویگو
* رایووالکانو - آلمریا
* مالاگا - رئال مادرید
- هفته بیست و هشتم از رقابتهای فوتبال سری آ ایتالیا امشب با برگزاری دیدار ورونا با اینترمیلان آغاز میشود.
نظر شما