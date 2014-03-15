تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه بیست و چهارم اسفندماه سال 1392 هجری شمسی، مصادف است با سیزدهم جمادی الاول سال 1345 هجری قمری و پانزدهم مارچ سال 2014 میلادی.

- جام جهانی کشتی آزاد امشب در حالی شهر لس آنجلس آمریکا آغاز می‌شود که تیم ایران راس ساعت 22:30 در نخستین دیدار خود به مصاف تیم ارمنستان می‌رود.

- چهل و یکمین دوره رقابتهای بین‌المللی جام پادشاهی هلند موسوم به "Dutch Open" از امروز به در شهر آیندهوون هلند آغاز می‌شود.

- هفته سی‌ام از مسابقات فوتبال باشگاهی در انگلستان امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:

* هال سیتی - منچسترسیتی

* فولام - نیوکاسل

* ساوتهمپتون - نوریچ

* استوک سیتی - وستهام

* ساندرلند - کریستال پالاس

* اورتون - کاردیف

* سوانسی - وست بروموویچ

* آستون ویلا - چلسی

- روز دوم از هفته بیست و پنجم رقابتهای فوتبال بوندس لیگا آلمان امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* دورتموند - مونشن گلادباخ

* وردربرمن - اشتوتگارت

* هوفنهایم - ماینتس

* برانشوایگ - وولفسبورگ

* هرتابرلین - هانوفر

* بایرن مونیخ - بایرلورکوزن

- روز دوم از هفته بیست و هشتم مسابقات فوتبال لالیگا اسپانیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* لوانته - سلتاویگو

* رایووالکانو - آلمریا

* مالاگا - رئال مادرید

- هفته بیست و هشتم از رقابتهای فوتبال سری آ ایتالیا امشب با برگزاری دیدار ورونا با اینترمیلان آغاز می‌شود.

