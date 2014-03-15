مرگ 500 نفر در 10 سال اخیر در جاده قدیم اندیمشک - پل زال

به گزارش خبرنگار مهر، صید عیسی دارایی ظهر امروز در مراسم افتتاحیه آزاد راه پل زال اندیمشک گفت: این کار بزرگ نه تنها برای استان خوزستان بلکه برای کل کشور است که خوشبختانه امروز مردم ایران شاهد بهره برداری از آن هستند.



وی افزود: سالانه سه میلیون و 500 هزار نفر از این جاده عبور می کنند. در 10 سال اخیر در این جاده 500 نفر جان خود را از دست دادند که این آمار 30 درصد تصادفات کل استان خوزستان است.



دارایی افزود: من به عنوان نماینده مردم اندیمشک چند تقاضا از وزیر راه و شهر سازی داریم. خط ریلی اندیمشک به درود 60 سال پیش با سرعتی بالغ بر 60 کیلومتر در ساعت فعالیت می کرد اما اکنون نزدیک به 34 سال است که از انقلاب می گذرد همان خط ریلی به همان شکل کار با سرعتی در حدود 40 کیلومتر در ساعت و به شکل سنتی فعالیت می کند.



نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در منطقه الوار گرمسیری نزدیک به 200 کیلومتر جاده روستایی داریم که یکی از شعرای آن منطقه آن را به یک مار سیاه تشبیه کرده است. همچنین از وزیر درخواست این را داریم که نسبت به واگذاری بیمارستان که در منطقه راه آهن اندیمشک قرار دارد اقدام کنند.



در ادامه این مراسم قباد چوبدار سرمایه گذار پروژه آزاد راه پل زال گفت: باید همه اعم از دولت و بخش خصوصی در راه سازندگی کشور از خود مایه بگذارند. این پروژه دو مزیت منحصر به فرد دارد. مورد اول این است که این پروژه با قرارداد مقطوع و توسط پیمانکار انجام شد و بر مبلغ قرارداد نیز به هیچ عنوان افزوده نخواهد شد. مورد دوم این است که این پروژه در مدت زمان 30 ماه انجام شد و ما از این به بعد قادر به این هستیم که پروژ های اینچنینی را در مدت زمان 18 ماه انجام دهیم.



وی افزود: در سال های گذشته خیلی از همکاران ما در این طرح جان خود را از دست دادند و تعدادی هم صدمات جدی دیده اند که باید از زحمات آنان به نحوه مطلوبی تشکر کرد.