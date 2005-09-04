هنرمندان معاصر درباره " احمد رضا احمدي " سخنراني مي كنند







به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، درجشنواره تابستانه فرهنگي - هنري انتشارات شباويز ، از يك عمر فعاليت فرهنگي احمد رضا احمدي شاعر ، پژوهشگر و نويسنده ، در مراسمي با حضور اهالي قلم تجليل مي شود .

اين مراسم به همت اين ناشر امروز يكشنبه 13شهريور ماه 1384 از ساعت 16 تا 18 در محل باشگاه هنرمندان ونويسندگان واقع در سه راه اقدسيه ، گلستان جنوبي ، شماره 22 ، برگزار مي شود .

در اين مراسم علي ميرزايي ، شمس لنگرودي ، نورالدين زرين كلك ، فرشته طائرپور و مصطفي رحماندوست به ايراد سخنراني درباره احمد رضا احمدي مي پردازند و در ادامه احمدي به بيان خاطرات خود از دوران فعاليت هاي ادبي خود و در ادامه ، به شعرخواني براي حضار مي پردازد .

به گزارش مهر ، دفتر شعر « عزيز من » آخرين كتاب شعري است كه از اين شاعر توسط نشر " افكار" منتشر شده و از ديگرفعاليت هاي احمدي ، انتشار كاست شعر با صداي خودش است كه در مقطعي هم مورد توجه عده اي ازجوانان واقع شده بود .

نام احمدي همچنين به عنوان سرگروه داوران " بيست سال ادبيات كودك و نوجوانان " نيزدر انجمن نويسندگان كودك و نوجوان به ثبت رسيده است .

او به تازگي دوجلد كتاب داستاني با عنوان « روزي كه مه بي پايان بود » و « نوشتم باران - باران باريد » براي مخاطبان كودك و نوجوان توسط " شباويز " منتشر كرده است .

" احمد رضا احمدي " ، شاعر معاصر در اين كتاب براي كودكان و نوجوانان ، داستان پسرك تنهايي را روايت مي كند كه از صبح تا شب درگوشه اي مي نشيند و فكر مي كند . تا اين كه با پيرمردي آشنا مي شود و از او نواختن ني لبك را مي آموزد و ...



گفتني است ، مدتي قبل پزشكان اعلام كرده بودند كه وضعيبت جسمي " احمد رضا احمدي " ، براي حضور در مجامع عمومي مناسب نيست اما با بهبودي مشكل قلبي ، اين نويسنده در گفت و گو با خبرنگارفرهنگ و ادب مهر، اعلام كرد كه براي حضور در مراسم امروز، مشكلي نخواهم داشت .