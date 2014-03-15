دانشگاهی که آب و برق آن مدام قطع می شود/ وقتی دانشجویان به "جاده خاکی" می زنند

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه پیام نور ازنا اولین مرکز آموزش عالی در این شهرستان است که در اسفند ماه سال 1385 تاسیس و در مهرماه سال 86 اقدام به پذیرش دانشجو کرد.

این واحد دانشگاهی که هم اکنون بزرگترین و پرجمعیت ترین مرکز آموزش عالی در شهرستان ازنا محسوب می شود علیرغم وجود برخی مشکلات روندی صعودی را در جذب دانشجو طی کرده است و هم اکنون دارای هزار و 100 نفر دانشجو است.

اما وجود برخی مشکلات از جمله عدم آسفالت جاده دسترسی، کمبود فضای سبز و قطعی متناوب آب و برق در این مرکز آموزش عالی مشکلاتی را برای دانشجویان به وجود آورده است.

عدم روکش آسفالت جاده دسترسی پس از گذشت 3 سال از افتتاح ساختمان

یکی از دانشجویان مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور شهرستان ازنا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از امکانات و اساتید خوبی که در این دانشگاه تدریس می کنند رضایت دارم اما مشکلاتی نیز در این این مرکز آموزش عالی وجود دارد.

وی عدم روکش آسفالت جاده دسترسی دانشگاه را مهمترین مشکل این دانشگاه عنوان کرد و افزود: در فصل تابستان گرد و غبار و در زمستان گل ولای این مسیر مشکلات زیادی برای دانشجویان به وجود می آورد.

این دانشجو همچنین عدم وجود سرویس رفت و آمد به دانشگاه را از دیگر مشکلات برشمرد و اظهار داشت: با توجه به فاصله 6 کیلومتری تا مرکز شهر ازنا برای رفت و آمد دچار مشکلاتی هستیم.

قطعی متناوب آب و برق

یکی از دانشجویان رشته حسابداری نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: علیرغم گذشت 3 سال از افتتاح ساختمان جدید دانشگاه پیام نور ازنا هنوز جاده دسترسی آن آسفالت نشده است که این موضوع باعث نارضایتی دانشجویان است.

وی با بیان اینکه قطعی متناوب آب و برق از دیگر مشکلات این واحد دانشگاهی است افزود: از مسئولین خواهشمندیم نسبت به رفع این مشکل اقدام جدی انجام دهند.

این دانشجو همچنین کمبود فضای سبز را دیگر کاستی دانشگاه پیام نور ازنا عنوان کرد و اظهار داشت: ایجاد محیطی مناسب و زیبا نقش مهمی در تقویت روحیه امید و نشاط در بین دانشجویان دارد.

1100 دانشجو در 22 رشته در دانشگاه پیام نور ازنا تحصیل می کنند

مرتضی عبدالهی رئیس دانشگاه پیام نور شهرستان ازنا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دانشگاه پیام نور شهرستان ازنا که از مهر ماه سال 86 با 6 گرایش تحصیلی فعالیت خود را آغاز کرد و در حال حاضر دارای 22 گرایش تحصیلی است.

وی افزود: تاکنون بیش از 170 نفر دانشجو در رشته های الهیات، مهندسی علوم کشاورزی، اقتصاد کشاورزی ، علوم اجتماعی، مدیریت و آبادانی روستاها و حقوق از این دانشگاه فارغ التحصیل شده اند.

رئیس دانشگاه پیام نور شهرستان ازنا با بیان اینکه در حال حاضر هزار و 100 نفر دانشجو در دانشگاه پیام نور ازنا مشغول تحصیل هستند تصریح کرد: افزایش چشمگیر دانشجویان در این دانشگاه نشان دهنده رشد و پیشرفت این مرکز آموزشی است.

وی با اشاره به فعالیت اساتید مدعو در این دانشگاه افزود: در حال حاضر چهار عضو هیئت علمی تمام وقت و 50 استاد مدعو در این مرکز آموزشی فعالیت می کنند.

رتبه اول استان از نظر سرانه فضای فیزیکی به ازای هر دانشجو

رئیس دانشگاه پیام نور شهرستان ازنا با بیان اینکه ساختمان این مرکز آموزشی در سال 89 در زمینی به مساحت 7.5 هکتار افتتاح شد افزود: ساختمان این دانشگاه با دو هزار و 100 مترمربع زیر بنا از نظر سرانه فضای فیزیکی به ازای هر دانشجو رتبه اول در لرستان را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به امکانات این مرکز آموزشی اظهار داشت: در این واحد دانشگاهی 12 کلاس آموزشی و 3 آزمایشگاه فیزیک، کشاورزی و زیست وجود دارد.

عبداللهی افزود: سایت دانشگاه نیز مجهز به 20 دستگاه رایانه متصل به اینترنت پر سرعت است و کتابخانه ای با چهار هزار نسخه کتب عمومی و تخصصی در این دانشگاه ایجاد شده است.

پیگیری های برای رفع مشکلات نتیجه ای نداشته است

رئیس دانشگاه پیام نور ازنا با تایید مشکلات مطرح شده توسط دانشجویان اظهار داشت: طول این جاده دسترسی حدود یک کیلومتر است که متاسفانه همچنان فاقد روکش آسفالت است.

وی افزود: پیگیری ها و مکاتبات زیادی برای انجام روکش آسفالت جاده دسترسی دانشگاه داشته ایم که متاسفانه علیرغم گذشت سه سال از افتتاح این ساختمان به نتیجه نرسیده است.

عبداللهی همچنین از پیگیری برای رفع مشکل قطعی آب و برق در دانشگاه پیام نور خبر داد و تصریح کرد: امیدواریم به زودی این پیگیری ها به نتیجه برسد.

وی با اشاره به اهمیت ایجاد محیطی زیبا و شاداب در فضای آموزشی تصریح کرد: یکی از اهداف این مدیریت ایجاد نشاط وشادابی در فضای دانشگاه با توسعه فضای سبز در دانشگاه است.

رئیس دانشگاه پیام نور ازنا همچنین جذب دانشجو در رشته های فنی و مهندسی را از هداف آتی دانشگاه پیام نور شهرستان ازنا برشمرد و افزود: امیدواریم با همکاری مسئولین استانی و شهرستانی این مهم محقق شود.

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گزارش و عکس: میثم لک