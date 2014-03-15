تولید کنندگان باید به مقوله تولید رویکردی جهادی داشته باشند

محمد علی یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با روحیه جهادی باید هزینه های تولید را کاهش داد و به بهره وری توجه ویژه کرد.

وی در ادامه یه بحث اقتصاد دانش بنیان در جامعه اشاره کرد و اظهارداشت: با استفاده از اقتصاد دانش بنیان می توان به خلق ثروت، ارزش افزوده و افزایش درآمد مردم همت گماشت.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی گیلان با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب برای تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی می تواند به عنوان یک اقتصاد سالم توانایی کشور را در برابر تهدیدهای دشمنان بالا ببرد.

وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی با جهاد، تلاش و فعالیت همه مردم و مسئولان محقق می شود، افزود: ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب باید مورد توجه و تاکید مسئولان قرار گیرد.

یوسفی با اذعان اینکه اقتصاد مقاومتی برای شکوفایی و رفع مشکلات اقتصادی کشور برنامه ریزی و طراحی شده است، گفت: اجرای این سیاست ها مدیریت جهادی را می طلبد.

وی در ادامه بر ضرورت توجه به استانداردها تاکید کرد و افزود: رعایت استانداردها می ‌تواند در توسعه پایدار و ایجاد رفاه اجتماعی کمک کند.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی گیلان اظهارداشت: استانداردسازی تولیدات داخلی باعث خودکفایی در بخش‌ های مختلف و درآمدهای کشور را افزایش می‌ دهد.

وی یادآورشد: در صورتی که کالاهای تولید داخل با کیفیت بهتری در جامعه عرضه شود این امر موجب رشد و توسعه اقتصاد کشور خواهد شد.