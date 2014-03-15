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۲۴ اسفند ۱۳۹۲، ۹:۵۹

رهبری:

زیرساخت های گردشگری در املش باید توسعه یابد

زیرساخت های گردشگری در املش باید توسعه یابد

املش – خبرگزاری مهر: نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی بر لزوم توسعه زیرساخت های گردشگری در این شهرستان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی رهبری املشی عصر جمعه در دیدار  با مردم منطقه افزود: اقتصاد املش بر پایه کشاورزی و گردشگری استوار است.

وی اظهارداشت:  این شهرستان فرصت های برجسته سرمایه گذاری در زمینه کشاورزی و گردشگری برخوردار است که باید  مسئولان در جلب و جذب سرمایه گذار بیشتر تلاش کنند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی  بر ضرورت توسعه عمران روستایی در منطقه تاکید کرد و گفت:  ارتقای سطح رفاه زندگی روستائیان امروز یک ضرورت انکار ناپذیر است.

وی با بیان اینکه روستاها  کانون تولید  و اقتصاد  در جامعه هستند، افزود:  از تغییر کاربری اراضی مستعد کشاورزی باید به شدت برخورد شود.

رهبری املشی  با اشاره به زير ساخت‌ هاي موجود در بخش گردشگري اين شهرستان گفت: با توجه به اينكه يكي از شاخص‌ هاي توسعه املش بخش گردشگري است، تحقق اين امر نياز به اطلاع رساني بيشتر پتانسيل گردشگري منطقه را مي‌ طلبد.     

وی تصریح کرد: ساماندهی بسترهای گردشگری می‌ تواند در جذب بیشتر گردشگر  و پویایی اقتصاد منطقه تاثیرگذار باشد.

نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی گفت:  با یک برنامه ریزی جامع و کامل، تعاون و همگرایی همه‌ جانبه باید در راستای گسترش گردشگری با رویکرد رونق اقتصادی در منطقه تلاش کرد.

وی افزود: توسعه هتل ها و مهمانپذیر های مناسب بر رضایت گرداشگران می افزاید و زمینه های تولید ثروت و در نهایت کاهش بیکاری را فراهم می سازد.

کد مطلب 2256277

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