زیرساخت های گردشگری در املش باید توسعه یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی رهبری املشی عصر جمعه در دیدار با مردم منطقه افزود: اقتصاد املش بر پایه کشاورزی و گردشگری استوار است.

وی اظهارداشت: این شهرستان فرصت های برجسته سرمایه گذاری در زمینه کشاورزی و گردشگری برخوردار است که باید مسئولان در جلب و جذب سرمایه گذار بیشتر تلاش کنند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بر ضرورت توسعه عمران روستایی در منطقه تاکید کرد و گفت: ارتقای سطح رفاه زندگی روستائیان امروز یک ضرورت انکار ناپذیر است.

وی با بیان اینکه روستاها کانون تولید و اقتصاد در جامعه هستند، افزود: از تغییر کاربری اراضی مستعد کشاورزی باید به شدت برخورد شود.

رهبری املشی با اشاره به زير ساخت‌ هاي موجود در بخش گردشگري اين شهرستان گفت: با توجه به اينكه يكي از شاخص‌ هاي توسعه املش بخش گردشگري است، تحقق اين امر نياز به اطلاع رساني بيشتر پتانسيل گردشگري منطقه را مي‌ طلبد.

وی تصریح کرد: ساماندهی بسترهای گردشگری می‌ تواند در جذب بیشتر گردشگر و پویایی اقتصاد منطقه تاثیرگذار باشد.

نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی گفت: با یک برنامه ریزی جامع و کامل، تعاون و همگرایی همه‌ جانبه باید در راستای گسترش گردشگری با رویکرد رونق اقتصادی در منطقه تلاش کرد.

وی افزود: توسعه هتل ها و مهمانپذیر های مناسب بر رضایت گرداشگران می افزاید و زمینه های تولید ثروت و در نهایت کاهش بیکاری را فراهم می سازد.