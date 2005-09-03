ساخت و ساز در باغات تهران با مجوز قانوني !

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، در حالي كه شوراي شهر تهران اصرار و تاكيد به حفظ باغات دارد اما هم اكنون شاهد ساخت و سازهاي بي رويه در برخي از اين باغات هستيم .

منطقه خوش و آب هواي سوهانك واقع در شمال شرق تهران ازجمله مناطقي است كه عده اي را بر آن داشته تا در اين محدوده ساخت و ساز صورت دهند ، در حالي كه نايب رييس شوراي شهر تهران در تابستان سال گذشته و به دنبال ساخت و سازهاي غير قانوني در محدوده منطقه يك ، تصريح كرده بود كه با هرگونه تغيير كاربري اراضي كه به صورت فضاي سبز است به شدت برخورد مي كنيم...

شوراي شهر سال گذشته مصوبه اي در خصوص حفظ حريم باغات داشت كه براي اجراي آن از مجلس شوراي اسلامي كمك خواست .

معاون شهرسازي منطقه يك شهرداري تهران ضمن تاييد صدور مجوز ساخت در محدوده سوهانك ، توضيح داد : چنين اتفاقي افتاده و پروانه ساخت هم صادر شده است اما تمام اين اتفاقات در زماني رخ داده كه اين محدوده در منطقه چهار شهرداري واقع شده بود و اخيرا در تعاريف جديد از تقسيم شهري به منطقه يك واگذار شده است .

وي در خصوص اينكه اگر صدور چنين مجوزهايي غير قانوني بوده ، پس چرا منطقه چهار نسبت به صدور آنها اقدام كرده است ، پاسخ داد : آنها بدون توجه به اينكه مجوزها در محدوده باغات قرار دارد ، نسبت به اين كار اقدام كرده اند .

معاون شهرسازي منطقه يك شهرداري در ارتباط با ابطال مجوزهاي صادر شده گفت : چنين كاري امكان ندارد و تنها مرجع قضايي مي تواند در اين خصوص تصميم بگيرد و هم اكنون نيز اين موضوع از طريق اداره كل حقوقي شهرداري تهران در حال پيگيري است .

وي بدون اشاره به تعداد مجوزهاي صادره از سوي منطقه چهار ، افزود : بر اساس توافق حاصل شده ميان منطقه يك و چهار ، براي آن دسته از كساني كه پول واريز كرده اند اين حق ايجاد شده كه پروانه ساخت صادر شود .

معاون شهرسازي منطقه يك شهرداري در ارتباط با اطلاع شوراي شهر از چنين موضوعي ، گفت : شوراي شهر و شهرداري متفق القول اصرار دارند كه اين مجوزها باطل شود و لذا موضوع از طريق مراجع قضايي پيگيري مي شود .