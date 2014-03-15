387 آموزشگاه فنی و حرفه ای در گلستان آماده آموزش افراد تحت پوشش کمیته امداد هستند

ابوالفضل تیرانداز در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس تفاهم نامه کشوری که با کمیته امداد امضا شده است افرادی که کمیته امداد معرفی می کند می توانند در بحث آموزش از خدمات آموزشگاه های فنی و حرفه ای با تخفیف 40 درصدی استفاده کنند که البته بعضی از آموزشگاه ها تا 50 درصد تخفیف هم قائل شده اند.

وی اضافه کرد: دو جامعه مخاطب اجتماعی خاص داریم که یکی کمیته امداد و دیگری بهزیستی است و بر اساس تفاهم نامه ها به این دو جامعه هدف خدمت رسانی می کنیم.

وی تصریح کرد: در همین رابطه سامانه مشاوره هدایت شده تحت وب راه اندازی کرده ایم تا افراد در داخل منزل و از طریق این سامانه از رشته های آموزشی و همچنین مکان هایی که این رشته ها را آموزش می دهند مطلع شوند.

تیرانداز خاطر نشان کرد: بسیاری از مخاطبین ما افرادی مانند خانم های بی سرپرست و بد سرپست هستند که با آموزش های ارائه شده در حرفه های مختلف مشغول شده اند.

وی اظهار کرد: مشکل خاصی از نظر اعتباری در این زمینه نیز نداشتیم زیرا قسمتی از تعهدات ما در حوزه آموزش به مخاطبین این دو حزوه بر می گردد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان خاطرنشان کرد: افرادی که تحت پوشش کمیته امداد هستند در فنی و حرفه ای از نظر حرفه آموزش می بینند و سپس توسط کمیته امداد تا دریافت تسهیلات راهنمایی می شوند.