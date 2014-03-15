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۲۴ اسفند ۱۳۹۲، ۹:۵۱

تیرانداز:

387 آموزشگاه فنی و حرفه ای در گلستان آماده آموزش افراد تحت پوشش کمیته امداد هستند

387 آموزشگاه فنی و حرفه ای در گلستان آماده آموزش افراد تحت پوشش کمیته امداد هستند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان اعلام کرد: 387 آموزشگاه آزاد فعال در استان داریم که موظف هستند افرادی که کمیته امداد برای آموزش معرفی می کند را تا 40 درصد تخفیف بدهند.

ابوالفضل تیرانداز در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس تفاهم نامه کشوری که با کمیته امداد امضا شده است افرادی که کمیته امداد معرفی می کند می توانند در بحث آموزش از خدمات آموزشگاه های فنی و حرفه ای با تخفیف 40 درصدی استفاده کنند که البته بعضی از آموزشگاه ها تا 50 درصد تخفیف هم قائل شده اند.

وی اضافه کرد: دو جامعه مخاطب اجتماعی خاص داریم که یکی کمیته امداد و دیگری بهزیستی است و بر اساس تفاهم نامه ها به این دو جامعه هدف خدمت رسانی می کنیم.

وی تصریح کرد: در همین رابطه سامانه مشاوره هدایت شده تحت وب راه اندازی کرده ایم تا افراد در داخل منزل و از طریق این سامانه از رشته های آموزشی و همچنین مکان هایی که این رشته ها را آموزش می دهند مطلع شوند.

تیرانداز خاطر نشان کرد: بسیاری از مخاطبین ما افرادی مانند خانم های بی سرپرست و بد سرپست هستند که با آموزش های ارائه شده در حرفه های مختلف مشغول شده اند.

وی اظهار کرد: مشکل خاصی از نظر اعتباری در این زمینه نیز نداشتیم زیرا قسمتی از تعهدات ما در حوزه آموزش به مخاطبین این دو حزوه بر می گردد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان خاطرنشان کرد: افرادی که تحت پوشش کمیته امداد هستند در فنی و حرفه ای از نظر حرفه آموزش می بینند و سپس توسط کمیته امداد تا دریافت تسهیلات راهنمایی می شوند.

کد مطلب 2256283

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