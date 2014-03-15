مینودشت ۱۸۴ شهید و ایثارگر نثار انقلاب کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود تمرتاشی شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران این شهرستان گفت: در ۲۲ اسفند سال ۵۸ به فرمان امام خمینی (ره) بنیاد شهید انقلاب اسلامی با ده بند تاسیس شد و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز این روز به عنوان روز بزرگداشت شهید نام گذاری کرده است.

وی افزود: ۱۸۴ شهید و ایثارگر این شهرستان ۱۷۶ شهید، ۳ آزاده، ۳ جانباز و ۲ مفقودالاثر در مینودشت شهر دارالولایه داریم.

وی اضافه کرد: به مناسبت روز بزرگداشت مقام شهدا برنامه هایی مانند دیدار با خانواده شهدا، غبار روبی مزارشهدا و همچنین درختکاری قطعه صالحین را با همکاری شهرداری و شورا در محل گلزار شهدا اجرا کردیم.

در ادامه، نرگس آسمانی، نایب رییس شورای شهر مینودشت نیز گفت: ۲ اتفاق خوب و مهم در شهرستان ما به وقوع خواهد پیوست یکی در روز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) این شهرستان میزبان شهدای گمنام خواهد بود و دوم اینکه در روز میلاد حضرت زهرا(س) کارگاه و نمایشگاه حجاب و عفاف دایر خواهد شد .

آسمانی افزود: در این نمایشگاه مواردی چون سبک زندگی ایرانی و اسلامی، کتاب و نشریات ،ملزومات حجاب، عکس پوستر و فیلم، حجاب اقوام ایرانی، حجاب در قرآن و ادعیه اسلامی به معرفی و نمایش گذاشته می شود.

وی تصریح کرد: این نمایشگاه از ۳۱ فروردین به مدت ۳ روز برپاست و در کنار آن کارگاه آموزشی برگزار می شود.

فرماندار مینودشت نیز با بیان این که در سال ۹۲ با ۵۰ خانواده شهید دیدار داشتیم، گفت: طی چند سال گذشته مقام معظم رهبری به اقتصاد مقاومتی و جنگ استقامتی اشاره کرده اند و راههای مقابله با آن را نیز قید کردند.

مصیب عنابستانی تصریح کرد: خوب است مدیران این نظام به اقتصاد مقاومتی و راهکارهای آن توجه داشته باشند و در این خصوص مطالعات زیادی انجام شود.

وی افزود: ۵ کمیته مساجد روستایی، بسیج ،فرهنگیان و دانش آموزی جزء کمیته های برتر برنامه های دهه فجر در استان شناخته شده اند و همچنین در اجرای برنامه های دهه فجر شهرستان مینودشت جزء ۳ شهر برتر استان معرفی شده است.

فرماندار مینودشت ادامه داد: طی بازدیدی که سردار باقرزاده رییس بنیاد و حفظ آثار کشور از مینودشت داشتند تپه نورالشهدا یا همان پارک گلستان جنب دانشگاه آزاد به عنوان محل تدفین شهدای گمنام انتخاب شد.

وی گفت: روز شنبه ۲۴ اسفند ۹ صبح شهدای گمنام از میدان مرکزی به سمت تپه نورالشهدا این شهدا تشییع خواهند شد.

وی از آموزش و پرورش به خاطر آشنایی دانش اموزان با شهدا خواست شیفت صبح تمامی مدارس در این مراسم شرکت کنند و همچنین تمام مدیران ادارات با تمام پرسنل خود در این مراسم حضور یابند.

عنابستانی با اشاره به مقوله جنگ نرم و شبیخون فرهنگی دشمن گفت : نمایشگاه حجاب و عفاف به این منظور برپا خواهد شد و تاثیر آن در دختران و زنان بی شک فراوان خواهد بود.