پیست اسکی ارسباران با چند ماه تأخیر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیست اسکی ارسباران تله کابین گنجنامه در میدان میشان همدان روز جمعه 23 اسفند ماه با حضور استاندار همدان، معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان، مدیرکل میراث فرهنگی همدان، مدیرکل ورزش و جوانان استان، خجسته، اعضای شورای شهر اسلامی شهر همدان، سایر مسئولان استانی و مالکان مجتمع تله کابین گنجنامه افتتاح شد.

مراسم افتتاحیه پیست اسکی ارسباران همدان که قرار بود، روزتر از اینها افتتاح و به بهره برداری رسد روز جمعه طلسم بدقولی های آن شکسته شد و این پیست اسکی افتتاح شد.

مراسم افتتاحیه پیست اسکی ارسباران تله کابین گنجنامه با یک ساعت تاخیر شروع شد که نکته جالبی نیز در حایشه این مراسم رخ داد و آن زمانی بود که قاری به تلاوت قرآن پرداخت اما اندکی بعد یکی از مسئولان تله کابین گنجنامه با ایما و اشاره و در نهایت با تماس تلفنی خواستار شد که قاری به تلاوت قرآن خود پایان دهد چراکه ذیق وقت وجود داشت و سخنرانان بایستی یکی پس از دیگری سخنرانی می کردند.

در این مراسم استاندار همدان اظهار داشت: استان همدان باید در زمینه گردشگری بین المللی شود چراکه پتانسیل جهانی شدن را دارد و برای تحقق این اقدام نیاز به علاقه و پیگیری است.

از وضعیت گردشگری همدان راضی نیستم

محمدناصر نیک بخت گفت: استان همدان پتانسیل بالایی در زمینه گردشگری دارد که با توجه به این ظرفیت ها از وضعیت گردشگری همدان راضی نیستم.

استاندار همدان افزود: استان همدان با دارا بودن ظرفیت های بسیار در زمینه تاریخی و غیره مهیای توسعه گردشگری است و قرار نگرفتن همدان به عنوان اولین استان کشور در زمینه گردشگری و صنایع دستی را ظلم می بینم.

وی بیان داشت: همدان پایتخت سفال ایران و حتی جهان است که متاسفانه نتوانسته ایم از امکانات و پتانسیل های گردشگری استان به درستی استفاده کنیم.

نیک بخت اضافه کرد: همدان دارای چهار فصل زیباست و نیاز است تا به زیبایی نیز برای این فصل ها برنامه ریزی شود.

وی در ادامه با بیان اینکه به قاطعیت می گویم که همدان در زمینه گردشگری از تمامی استان های کشور بالاتر است، گفت: باید در این راستا تبلیغات گسترده ای در زمینه گردشگری صورت گیرد.

نیک بخت ابراز داشت: سرمایه گذاران مجموعه گنجنامه خطر و تلاش کردند تا این مجتمع راه اندازی شود و باید آنها را بانی گردشگری در همدان نامید چراکه کلید و استارت ایجاد مراکز گردشگری را این سرمایه گذاران زدند.

استاندار همدان اذعان داشت: شرایط فعلی مجتمع تله کابین گنجنامه را رضایت بخش می بینم اما انتظار می رود در تعریف طرح های توسعه ای در این منطقه تلاش بسیاری صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه ولی است در توان سرمایه گذاران فعلی تعریف طرح های توسعه ای نباشد، اظهار داشت: از اعضای هیئت مدیره مجتمع تله کابین گنجنامه می خواهیم تا سرمایه گذاران دیگری را برای سرمایه گذاری در استان دعوت کنند.

نیک بخت افزود: همچنین در همدان فرش قرمز زیر پای سرمایه گذاران پهن می کنیم چراکه دولت براساس اصل 44 قانون اساسی توانایی و اجازه سرمایه گذاری در هیچ حوزه ای را ندارد و باید در این راستا زمینه و زیرساخت لازم برای حضور سرمایه گذار بخش خصوصی فراهم شود.

دولت آمادگی حمایت از سرمایه گذاران در حوزه گردشگری را دارد

استاندار همدان بیان داشت: دولت آمادگی حمایت از سرمایه گذاران در حوزه گردشگری را دارد و ما موظف هستیم با فرهم آوردن امنیت اقتصادی و اجتماعی از سرمایه گذاران حمایت کنیم.

وی اضافه کرد: همچنین مدیرکل میراث فرهنگی استان همدان پروژه های لازم در زمینه گردشگری برای معرفی به سرمایه گذاران را تعریف و پیشنهاد کند.

نیک بخت عنوان داشت: سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی از طرف مقام معظم رهبری عزم جدی تمامی مسئولان و قوای سه گانه را برای تحقق اقتصاد مقاومتی نیاز دارد چرا که همت همگان را می طلبد.

استاندار همدان در ادامه گفت: برای تحقق اقتصاد مقاومتی ضمن برنامه ریزی باید زمان بندی و نظارت های دقیق را در این زمینه داشته باشیم تا هر چه سریع تر به اهداف برسیم.

وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی منشوری از راهکارهای توسعه کشور محسوب می شود، ابراز داشت: پویایی، درون زایی، برون گرایی، جهادی بودن و استفاده از تمامی ظرفیت ها و امکانات داخلی از مهمترین ویژگی های اقتصاد مقاومتی است که این ویژگی ها آن را از اقتصاد ریاضتی متمایز می کند.

نیک بخت اذعان داشت: اقتصاد مقاومتی موجب می شود تا پتانسیل های استان در زمینه های مختلف شناسایی و بالفعل شود.

وی گفت: در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید به نحو احسن از ظرفیت‌ های داخل کشور استفاده کرد و در عین حال نیز به نحوه توسعه و تکنیک دنیا نیز توجه داشت.

استاندار همدان اظهار داشت: کشاورزی از دیگر محورهای توسعه استان است اما این امر نباید به توسعه سطح زیر کشت منجر شود چرا که همدان پر آب نیست و در حال حاضر بیش از 96 درصد آب استان در زمینه کشاورزی مصرف می شود.

وی با بیان اینکه از مزیت های اکتسابی استان صنعت است، افزود: اما کشاورزی و گردشگری از مزیت های نسبی استان هستند و این موارد در اولویت است.

نیک بخت بیان داشت: از فرصت نزدیکی استان همدان و دسترسی به مرکز کشور باید استفاده شود.

استاندار همدان اضافه کرد: در حال حاضر استان همدان آمادگی کامل در حمایت از بخش خصوصی به‌ویژه در بخش گردشگری را دارد.

در ادامه مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان عنوان داشت: پیست اسکی ارسباران دومین پیست اسکی در استان همدان است.

سید عبدی افتخاری ابراز داشت: بر مبنای طرح آمایش سرزمین، استان همدان مجموعه مناسبی برای توسعه کوهنوردی و اسکی دارد.

وی با بیان اینکه در سال 87 پناهگاه قله یخچال افتتاح شد و پس از آن پناهگاه کرکس در دامنه قله کرکس اسدآباد بهره برداری شد، اذعان داشت: در همین راستا پناهیگاه میدان میشان نیز ترمیمی و باز سازی شد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان اظهار داشت: همچنین اجرای پروژه پناهگاه قله کلاغ لان نیز با ظرفیت 400 نفر آغاز شد که امید می رود در سال آینده به بهره برداری رسد چراکه کمپینگ تیم های ملی خواهد شد.

افتخاری بیان داشت: در دهه فجر امسال در راستای آماده سازی ظرفیت های رشته های کوهنوردی و اسکی صعود زمستانی بالغ بر هزار کوهنورد را در برنامه داشتیم که اجرا شد.

وی با اشاره به اینکه استان همدان با پایتخت کشور مسافتی کمی دارد، اضافه کرد: بر اساس همین ظرفیت همدان می تواند قطب اسمی شود چراکه اسکی بازان باید مسافت پنج ساعتی را تا پیست دیزین طی کنند و به جای ان می توانند به همدان سفر کرده و از پیست های اسکی همدان استفاده کنند.

همچنین در این مراسم علی پیرهانی جوان نابغه همدانی حضور داشت که به 21 زبان زنده دنیا مسلط و مرد دوم چند زبانه دنیا است.