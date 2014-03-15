پیروزی تیم فوتبال پاس همدان مقابل پرسپولیس شمال

محمود کاتبی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تيم پاس همدان در چهارچوب مسابقات ليگ دسته يك فوتبال باشگاه هاي كشور در گروه دوم جدول رده بندي قرار دارد كه با تيم هاي ایران جوان بوشهر، نفت و گاز گچساران، نفت مسجد سلیمان، پیکان تهران، یزد لوله، راهیان کرمانشاه، پارسه تهران، مس رفسنجان، ابومسلم خراسان، بدر بندر گنگ، آلومینیوم و پرسپولیس شمال هم گروه است.

سخنگوی باشگاه پاس همدان افزود: تیم پاس همدان در هفته بیست و چهارم مسابقات لیگ آزادگان در استادیوم قدس همدان به جدال با تیم پرسپولیس شمال رفت که در نهایت توانست بازی را با نتیجه یک بر صفر از آن خود کند و به یک پیروزی ارزشمند در خانه دست یابد.

وی بیان داشت: در این دیدار تیم پاس همدان توانست با تک گل مصطفی عاقلی در دقیقه 60 به پیروزی رسد و جایگاه خود را در جدول بهبود بخشد.

کاتبی اضافه کرد: تیم پاس همدان در حالی روز جمعه به مصاف با تیم پرسپولیس شمال رفت که با انجام 21 بازی و کسب 23 امتیاز در رده دهم جدول رده بندی قرار داشت و با این پیروزی با انجام 22 بازی و کسب 26 امتیاز در رده نهم جدول جای گرفت.

سخنگوی باشگاه پاس همدان عنوان داشت: همچنین تیم پرسپولیس شمال نیز با انجام 22 بازی و کسب 18 امتیاز در انتهای جدول قرار دارد.

وی در پایان گفت: دیدار بین دو تیم پاس همدان و پرسپولیس شمال را جمشید دانش مهر، کیومرث رضایی، فرزاد بهرامی، حامد اسم خانی وعلی اکبر جهانی قضاوت کردند.