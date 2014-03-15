  1. استانها
  2. همدان
۲۴ اسفند ۱۳۹۲، ۸:۳۵

کاتبی با مهر عنوان کرد:

پیروزی تیم فوتبال پاس همدان مقابل پرسپولیس شمال

پیروزی تیم فوتبال پاس همدان مقابل پرسپولیس شمال

همدان – خبرگزاری مهر: سخنگوی باشگاه پاس همدان گفت: در چهارچوب مسابقات لیگ دسته یک باشگاه های کشور عصر جمعه تیم پاس همدان در مصاف با تیم پرسپولیس شمال به پیروزی رسید.

محمود کاتبی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تيم پاس همدان در چهارچوب مسابقات ليگ دسته يك فوتبال باشگاه هاي كشور در گروه دوم جدول رده بندي قرار دارد كه با تيم هاي ایران جوان بوشهر، نفت و گاز گچساران، نفت مسجد سلیمان، پیکان تهران، یزد لوله، راهیان کرمانشاه، پارسه تهران، مس رفسنجان، ابومسلم خراسان، بدر بندر گنگ، آلومینیوم و پرسپولیس شمال هم گروه است.

سخنگوی باشگاه پاس همدان افزود: تیم پاس همدان در هفته بیست و چهارم مسابقات لیگ آزادگان در استادیوم قدس همدان به جدال با تیم پرسپولیس شمال رفت که در نهایت توانست بازی را با نتیجه یک بر صفر از آن خود کند و به یک پیروزی ارزشمند در خانه دست یابد.

وی بیان داشت: در این دیدار تیم پاس همدان توانست با تک گل مصطفی عاقلی در دقیقه 60 به پیروزی رسد و جایگاه خود را در جدول بهبود بخشد.

کاتبی اضافه کرد: تیم پاس همدان در حالی روز جمعه به مصاف با تیم پرسپولیس شمال رفت که با انجام 21 بازی و کسب 23 امتیاز در رده دهم جدول رده بندی قرار داشت و با این پیروزی با انجام 22 بازی و کسب 26 امتیاز در رده نهم جدول جای گرفت.

سخنگوی باشگاه پاس همدان عنوان داشت: همچنین تیم پرسپولیس شمال نیز با انجام 22 بازی و کسب 18 امتیاز در انتهای جدول قرار دارد.

وی در پایان گفت: دیدار بین دو تیم پاس همدان و پرسپولیس شمال را جمشید دانش مهر، کیومرث رضایی، فرزاد بهرامی، حامد اسم خانی وعلی اکبر جهانی قضاوت کردند.

کد مطلب 2256291

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها