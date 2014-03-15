به گزارش مهر، شيعيان و ارادتمندان به خاندان اهل بيت (ع) در سراسر جهان اسلام، در آستانه فرا رسيدن ايام سوگواري و عزاداري فاطميه، لباس مشكي بر تن كرده و سيماي شهري و فضاي دروني و بيروني شبستان مسجد و حسينيه و تكايا مناطق خود را مناسب سازي اين ايام مي كنند.

بوشهر كه تاريخي كهن در برپايي مجالس سوگ و احزان براي اهل بيت (ع) دارد و مردمان متدين اين ديار استكبارستيز از ديرباز ريشه در دين و مذهب دارند، امروز شاهد آن هستيم كه در مركز اين استان در آستانه فرا رسيدن ايام شهادت بي بي دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س)، سياهپوشي هاي اين مناسبت مذهبي در لابلاي آذين بندي ها و ريسه هاي رنگارنگ سيماي شهري گم شده است.

مسئولان شهری بوشهر مناسب سازي سيماي شهري به منظور اطلاع رساني و احترام به جايگاه يگانه بانوي اسلام كه نماد ولايتمداري و پارسايي است، را به فراموشي سپرده اند و رفته رفته برنامه هاي معتمدين مردم در شوراي شهر به سمت استقبال از عيد نوروز باستاني در حال بسته شدن و آماده سازي است و اين در حالي است كه مناسب سازي مراسم شهادت حضرت زهرا (س) در بين برنامه هاي كميسيون فرهنگي اين پارلمان شهري، گمنام مانده است.

امروز آنچه را كه متوليان فرهنگي بايد بدانند، بارها از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي مورد تاكيد قرار گرفته و ایشان تصریح کرده اند؛ فرهنگ اصيل اسلامي بدون خرافه گرايي و ترس بايد در جهان مطرح شود و نبايد در ميان برنامه كميسيون ها و موسسات فرهنگي گنگ و گمنام بماند و يا بعضا بايگاني شود.

برگزاری مجالس اهل بیت(ع) با جدیت توسط مسئولان دنبال شود

حجت الاسلام آقاميري مدير مدرسه علميه امام خميني(ره) شهرستان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: جامعه مذهبي و ديني طبيعتش اين است كه يك آرزوي فرهنگي داشته باشد و اين جامعه، غير از جامعه دنيوي است كه فقط به مسائل زندگي بينديشد و مي تواند فرهنگ در آن زندگي باشد.

وي افزود: ما بايد به خواست مردم متدين جامعه توجه بكنيم و آن برگزاري با شكوه مراسمات شهادت و مواليد اهل بيت (ع) كه با مشاركت مردم و همكاري دستگاه ها و متوليان فرهنگي باشد.

آقاميري با بيان اينكه بايد مردم و متوليان به سراغ كارها و برنامه ريزي هائي بروند كه با بصيرت يافتن ارتباط دارد، اضافه كرد: اسلام تنها ديني است كه اهميت و احترام زيادي به بانوان مي گذارد و اسلام دين اعتدال است و با برپايي مجالس اهل بيت(ع) و بيان درست احكام ديني، موجب جذب آحاد جامعه به زندگي سعادتمندانه را فراهم مي سازد.

جامعه ما بايد در عمل پيرو حضرت فاطمه زهرا(س) باشند

سيد طاهره بيگم جاويدي مسئول كميسيون بانوان شوراي هيئات مذهبي استان بوشهر گفت: بانوان نقش مهمي در ترويج فرهنگ اسلامي دارند و بايد با همكاري ادارت يا موسسات فرهنگي بتوانيم بانوان مبلغه را در جلسات مناسبتي ويژه بانوان اعزام كنيم كه با ترويج احكام الهي و اسلامي، معرفي سيره ائمه و شهدا، با هر گونه تحريف و خرافات در اين مجالس مبارزه كنند و زمينه هاي ارتقا فكري، فرهنگي، ديني و قرآني بانوان را فراهم آورند.

اين فعال فرهنگي با اشاره به اينكه بانوان نقش مهم و اساسي در جامعه اسلامي بر عهده دارند و نقشي كه مي تواند عالمي را خوب تربيت كند و به درجات و كمالات برساند، بيان داشت: بانوان جامعه ما بايد در عمل پيرو حضرت فاطمه زهرا(س) باشند.

جانمایی مناسبی در شهر برای تبلیغ برنامه‌های دینی و فرهنگی وجود ندارد

يوسف فخرايي مسئول بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان استان بوشهر نیز اظهار كرد: اعضای خانواده‌ها با عمل و الگوگيري از زندگي امامان معصومه(س) و فرهنگ شهادت طلبي، موجب مي شود كه جامعه رو به تعالي و پيشرفت سير کند.

وي افزود: در شهر معماري و جانمايي براي تبليغات محيطي و نصب كتيبه ها در سطح شهر بوشهر براي برنامه هاي مذهبي و كارهايي فرهنگي به نحو مطلوب نشده است و يا اگر هم شده است، همه آن فضاهاي تبليغي به دست كانون هاي اقتصادي طرف قرارداد موسسه فرهنگي و ورزشي اين شهر است، كه مسئولان شوراي شهر بايد به فكر چاره اي براي برون رفت از اين چاله عميق بي فرهنگي اين موسسه غيرقانوني باشند.

لزوم همگام شدن مسئولان با برنامه‌های فرهنگی و دینی

حامد فكوري فعال فرهنگي و اجتماعي استان بوشهر با بيان اينكه مردم به عنوان نيروي كاربردي و فرهنگي در هر جامعه محسوب مي شوند، گفت: مهندسي فرهنگي كه شامل ابعاد مختلف در جامعه همچون عقلانيت و ترويج انديشه ورزي و خردمندي در سطح جامعه است، تنها توسط تربيت نيروي كارآمد فرهنگي از ميان اقشار جامعه امكان پذير است.

وي ادامه داد: يكي از اهداف تشكيل پارلمان هاي شهري در تمامي شهرها، براي كاستن خلاهاي فرهنگي و توسعه زيرساخت ها و ديگر اماكن تفريحي و... شهر در همه ابعاد با همفكري و همياري مردم بوده است.

فكوري بيان داشت: از زمان تشكيل اولين دوره شوراي اسلامي شهر بوشهر تا كنون كه چهارمين دوره پارلماني خود را در اين شهر طي مي كنند، هنوز نتوانسته اند با شهردار بندر تاريخي بوشهر به صورت كاربردي و منسجم فكري، طرح و برنامه اي با افق بلند و بين المللي براي توسعه همه جانبه اين شهر و فراهم کردن خواسته هاي شهروندان تدوين كنند.

رئيس سابق شوراي هيئات مذهبي استان بوشهر اذعان كرد: كارنامه چهار دوره اين پارلمان شهري در بوشهر بسيار كارنامه موفقي نبوده است و بايد با تشكيل كارگروه مشورتي و استفاده ازهمه ظرفيت هاي نخبگاني و متخصص و دلسوز و صاحب نظر در حوزه فرهنگ، شهرسازي و معماري، بتوانند موثرتر از گذشته براي مردم گام بردارند و آنچه زيبنده تمامي آحاد و اقشار اين ديار كهن تلاش كنند.

فكوري اضافه كرد: برنامه فرهنگي و توسعه اي هر شوراي شهر و روستايي بايد مطابق با نقشه راه علمي و بومي شوراي فرهنگ عمومي استان پيش برود و بر اساس شاخصه هاي عالي، فرهنگي و اجتماعي اين شوراي استاني برنامه ريزي كنند و مصوبات داشته باشد، مي توانند در اهداف كاري شورا به سعادت برسند.

بزرگترین دغدغه ما مسائل فرهنگی است/ راه‌اندازی خیمه‌گاه فاطمی در شهر

شهردار منطقه يك شهر بوشهر اظهار كرد: در حال حاضر تمامي فضاهاي زيباسازي مبلمان شهري و تبليغات محيطي و نورافشاني ريسه اي به عهده موسسه فرهنگي و ورزشي اين شهر است كه در بحث تبليغات محيطي با كانون هاي طرف قرارداد به ساماندهي تبليغات و نورافشاني هاي منطقه اي مي پردازد، كه در صورت نياز طبق ابلاغ شهرداري و شوراي شهر، مي توانيم بدون دريافت هيچ گونه هزينه اي و به صورت رايگان، محيط تبليغات را در تمامي مناسبت ها در اختيار تشكل فرهنگي و مذهبي و اجتماعي قرار بدهيم.

عبدالرسول رمضاني بزرگترين دغدغه شهردار بندر تاريخي بوشهر را دغدغه زيرساخت فرهنگي در اين شهر عنوان كرد و گفت: با همكاري بسيار خوبي كه شوراي شهر با شهردار بوشهر دارند، اميدواريم كه زيرساخت هاي فرهنگي و عمراني در اين شهر به شكل و مدل بومي و مذهبي رشد پيدا بكند و به حول قوه الهي، بتوانيم آنچه را كه خواسته شهروندان بوشهري را كه هست، مهيا و فراهم بكنيم.

رمضاني ادامه داد: مجموعه ستادي شهرداري بوشهر به اين جمع بندي رسيده ايم كه موسسه فرهنگي و ورزشي اين شهر، تاكنون نتوانسته است زيرساخت ها و برنامه هاي فرهنگ محور كه مورد مطالبه مسئولان و مردم است را به نتيجه برساند و نيازمند بازنگري در ساختارسازي و توانمندي اين موسسه هستيم.

اين مقام مسئول اظهار كرد: از تمامي شهروندان، نخبگان، جوانان، بانوان، رسانه هاي گروهي و اصحاب انديشه تقاضا داريم با انتقادات و پيشنهادات ارزنده، ما را در ساختن و رسيدن به شهري مطلوب شهروندان كمك رسان باشيد.

شهردار منطقه يك شهر بوشهر اظهار كرد: ما در شهر بوشهر 4 كمپينگ را جهت اسكان ميهمانان نوروزي تدارك ديده ايم، كه كميته استقبال شهرداري مناطق يك و دو، آمادگي كامل در اين راستا دارد.

شهردار منطقه يك بوشهر افزود: پروژه زيباسازي مبلمان شهر ساحل را در سه بخش به صورت جهادي با مهندسي خاص و نورافشاني شروع شده است و هم اكنون در مراحل پاياني پروژه هستيم.

رمضاني اضافه كرد: طبق برنامه ريزي صورت گرفته در ستاد استقبال منطقه يك، با همكاري ستاد احيا امر به معروف و نهي از منكر شهرستان بوشهر، 3 ايستگاه تذكر لساني و خيمه گاه فاطمي در شهر ايجاد و راه اندازي مي كنيم.



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گزارش: حامد فکوری