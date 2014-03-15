به گزارش خبرنگار مهر، حمیده ماحوزی جمعه شب در همایش تاریخ و فرهنگ گناوه اظهار داشت: شهرستان پر بار و غنی از غنای فرهنگی، هنری و ادبی است و من از همه مسئولان برگزاری جشن فرهنگ گناوه تقدیر می کنم و امیدوارم که بتوانیم در سال های آتی هفته فرهنگی را در تمام سال اجرا کنیم.

وی گفت: امیدوارم که بتوانیم در سال 93 شب‌های فرهنگی چون شبی با قرآن، شبی با تئاتر، شبی با موسیقی، شبی با هنر و همه هنرهایی که هنرمندان ما از آن برخوردارند و همه برنامه هایی که در حوزه فرهنگ و هنر می گنجد را به طور روزانه برگزار کنیم.

ماحوزی بیان داشت: اگر ما بتوانیم کارهای فرهنگی را که در استان ما از غنای خوبی برخوردار است، ساماندهی کنیم قطعا اوقات فراغت جوانان ما پر خواهد شد.

وی ادامه داد: یکی از مواردی که در استان بوشهر فرزندان ما اغلب از آن گلایه دارند این است که می گویند ما جایی برای تفریح و سرگرمی نداریم و این در حالی است که در استان ما اینهمه هنرهای خوب و هنرمندان توانا وجود دارد که اگر به خوبی ساماندهی شوند قطعا اوقات فراغت فرزندان ما پر شده و فضای فرهنگی خوبی در جامعه ما به وجود می آید.

ماحوزی اضافه کرد: هنرمندان ما واقعا هنرمندان مخلص و توانایی هستند که با هنر خودشان می توانند فرهنگ و هویت ما را در جامعه هویدا کرده و نشان دهند.

هنرمندان مخاطبان را به مجتمع‌های فرهنگی جذب کنند

وی خاطر نشان ساخت: ارج گذاشتن به جایگاه هنری و فرهنگی هنرمندان می تواند کمک کند که انگیزه ای در بین جوانان ما به وجود آید که بتوانند در جایگاه واقعی خودشان قرار بگیرند.

ماحوزی تصریح کرد: استان ما یک استان فرهنگی و استانی است که زمانی که در مرکز کشور نام از تئاتر، موسیقی، شاعران و نویسندگان برده می شود، از استان بوشهر به نیکی یاد می شود.

وی ابراز داشت: بنابراین ما نباید خود را دست کم گرفته و باید کمک کنیم که هنرمندان ما به پیشرفت ها و درجات بیشتر و بالاتر هنری نائل بشوند و ما هم به وجود آنها افتخار می کنیم.

ماحوزی گفت: با توجه به اینکه ما در جامعه ای زندگی می کنیم که ذائقه و خواست افراد متفاوت است نباید هیچوقت تک بعدی نگاه کنیم.

وی ادامه داد: مجتمع های فرهنگی هنری هر شهر، جای مردم بزرگوار آن شهر است و اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان ها باید سعی کنند زمینه های اجرای برنامه های مختلف فرهنگی هنری را در شهرها ایجاد کرده تا مردم شب ها نیز در مجتمع های فرهنگی هنری حضور پیدا کرده و شبهای خود را با برنامه های فرهنگی پر کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر گفت: هنرمندان ما نیز باید در اجرای برنامه های فرهنگی هنری از شیوه های تکراری پرهیز کرده و به نوگرایی و شیوه های جدیدتری که می تواند مخاطبان را به مجتمع های فرهنگی جذب کند روی آورند تا شاهد حضور بیشتر آنها در برنامه های مختلف باشیم.

رویکرد دولت تدبیر و امید گسترش برنامه های فرهنگی و هنری است

ماحوزی متذکر شد: گاهی به واسطه تکراری بودن برنامه های هنری، آن برنامه ها برای مخاطبان خسته کننده می شوند و در نهایت کمتر از آنها استقبال می شود، اما اگر غنا و پیشرفت فرهنگی و نوگرایی در بین هنرمندان ما وجود داشته باشد، قطعا مخاطبان راه خود را به سمت محیط های فرهنگی با وجود تمام تفریحات تکنولوژیک امروزی سوق می دهند.

وی تاکید کرد: حضور در برنامه های متنوع هنری که در مجتمع های فرهنگی هنری برگزار می شود، باعث جلوگیری از افسردگی های زندگی تکنولوژیک امروزی و بسیاری از انحرافات اجتماعی جوانان در جامعه شده و موجبات پویایی و نشاط اجتماعی را در جامعه فراهم می کند و امیدواریم که برنامه های فرهنگی و هنری روز به روز بیشتر شود.

ماحوزی افزود: متاسفانه کمبود بودجه فرهنگی باعث شده که برنامه های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال های اخیر به خوبی پوشش داده نشود.

وی تصریح کرد: رویکرد دولت تدبیر و امید گسترش برنامه های فرهنگی و هنری است و باید مجتمع های فرهنگی ما تبدیل به جایگاه اصلی مردم در شهرها شود.

ماحوزی اضافه کرد: هنرمندان ما نیز باید کارهای خود را تقویت کرده که بتوانند برنامه های بهتر و بیشتری را پوشش داده و داشته باشند که بتوانیم به جایگاه اصلی خودمان برسیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر گفت: قطعا مردم استان ما با توانمندی های بسیار خود می توانند سرآمد باشند و من به نوبه خود به وجود همه هنرمندان استان بوشهر افتخار می کنم و امیدوارم که خدمتگزار و امانت دار خوبی برای هنرمندان باشم.