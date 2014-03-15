نفرات راه یافته به مرحله نیمه نهایی مسابقات مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله یک چهارم نهایی رقابت های تنیس فیوچرز در بخش انفرادی با برگزاری چهار دیدار به پایان رسید و در نهایت تنیسورهایی از کشورهای رومانی، اتریش، کرواسی و اکراین موفق شدند به مرحله نیمه نهایی بازی ها راه یابند و در بخش ۲ نفره نیز تکلیف نفرات راه یافته به فینال بازی ها مشخص شد.



نتایج کامل بازی ها:

ویکتور کریوی از رومانی- میشائیل لاینزر از اتریش (۴-۶ و ۴-۶ ویکتور کریوی از رومانی)

الکسنکو از اکراین– تونی اندروویچ از کرواسی (۶-۱، ۲-۶، ۷-۶ (۴ ) اندروویچ از کرواسی)\

استفان فرانسن – وسلی کولهف از هلند و پاتریک گریگوریو - کریستین سوله آ از رومانی ( ۲) ۶-۷ ، ۳-۶ استفان فرانسن و وسلی کولهف از هلند)

پاتریک گریگوریو - کریستین سوله آ از رومانی و پاتریک چیورچیلا و ویکتور کریوی از رومانی ( w.o تونی اندرویچ-ایوان بلازویچ ازکرواسی)

در هفته سوم این رقابت ها علی کاتبی داور نشان نقره کشورمان به عنوان سرداور و امیر حسین موسوی، مسیح صلاح، محمد سر یزدی به عنوان داوران نشان سفید و محمد رضا چیتگر، مهدی ملک زاده و سام صدری نیز به عنوان داوران ملی در این دوره از بازی ها حضور دارند.

این رقابت ها به مدت ۳ هفته به میزبانی فدراسیون تنیس کشورمان با همکاری موسسه فرهنگی ورزشی آپت در جزیره کیش برگزار شد.