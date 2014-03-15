اولین آیین سوارکاری هنرمندان کشور در کرج برگزار شد/تشکیل کمپین حمایت هنرمندان از ورزش چوگان ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، باران نم نم در حال باریدن است، مقصد مجموعه سوارکاری دشت بهشت و برنامه، برگزاری اولین آیین سوارکاری هنرمندان است، در بدو ورود اسب هایی با رنگ های سفید، قهوه ای و مشکی در حال سواری دادن به هنرمندانی هستند که قرار است در این برنامه برای حاضرین هنرنمایی کنند.

در میان هنرمندان در حال تمرین امید زندگانی را می بینیم با لبخندی بر لب در مقابل عکاسان حاضر در محوطه ایستاده است کمی آن سو تر بهناز توکلی در حال سوار شدن بر اسب است، ماشینی در حال ورود به مجموعه است عکاسان برای شکار لحظه ها به سویش می روند و کسی که از ماشین پیاده می شود کسی نیست جز هادی ساعی ورزشکار دیروز و سیاستمدار امروز، عکاسان پشت سر هم عکس می گیرند.

دبیر این آیین مهناز افشار سوپراستار سینمای ایران است، که با کمی تاخیر به جمع حاضر در مجموعه سوارکاری دشت بهشت ملحق می شود.

برنامه با حضور مهناز افشار به طور رسمی شروع می شود، در شلوغی و همهمه ای که در سالن برگزاری برپاست به دنبال فرصتی هستیم که با مهناز افشار مصاحبه ای ترتیب دهیم.

دبیر آیین سوارکاری هنرمندان، سوار بر اسب، خود را برای پرش از روی مانع آماده می کند استرس در چهره اش موج می زند پس از یک بار پرش از روی اسب پایین می آید فرصت را غنیمت شمرده به سویش می رویم، وی با استقبال از سوالات ما خود را از اصرار بانیان مراسم برای دوباره سوار شدن رها می کند.

مهناز افشار با اشاره به برگزاری این آیین می گوید: در این آیین هنرمندان و ورزشکاران زیادی حضور دارند و این حضور و در کنار هم بودن نوید فعالیتهای خوبی را در آینده خواهد بود.

افشار در ادامه تاکید می کند: برگزاری آیین سوارکاری هنرمندان به نوبه خود سخت بود ولی با تلاش افراد زیادی در حال برگزاری است که امیدواریم هر ساله برگزار شود.

وی تصریح می کند: همه می دانند که "اسب حیوان نجیبی است" و در این ورزش، سوارکاری موفق است که بتواند با اسب ارتباط خوبی برقرار کند به عقیده من نجابت اسب در حال سوارکاری به سوارکار منتقل می شود.

دبیر آیین سوارکاری هنرمندان در جواب سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا تا به حال سوار بر اسب شده است، می گوید: برای بازی در فیلم دعوت یک دوره سوارکاری 2 هفته ای را تجربه کردم ولی این قضیه برای 8 سال پیش است و بعد از 8 سال امروز دوباره سوار اسب شدم و کمی نیز استرس داشتم.

افشار با اشاره به شور و شوق حاضرین در برنامه ادامه می دهد: در چهره حاضرین اشتیاقی موج می زند و این اشتیاق به علت وجود نشاط در ورزش سوارکاری است به طوری که همه دوست دارند برای یک بار هم که شده بر اسب سوار شوند.

افشار در پایان با اشاره به اینکه سال 93 سال اسب است، گفت: برای مردم ایران در هر جایی که هستند آرزوی سالی خوش همراه با آزادی و اتحاد را دارم و امیدوارم سال جدید، سالی پر از حمایت، آسایش، آرامش و لبخند باشد.

در ادامه هنرمندان سوار بر اسب به همراه مربیان وارد زمین می شوند و با حرکات نمایشی مارپیچ و پرش از روی مانع آیین سوارکاری را به جا می آورند و هیئت داوران این مراسم اعلام می دارد که عملکرد هنرمندان در زمین ارزیابی و در پایان مراسم، منتخبین با اهدای لوح تقدیر و یک تخته فرش تجلیل می شوند.

مهدی نادعلی مدیرعامل تعاونی هنرمندان معاصر می گوید: آیین سوارکاری هنرمندان کشور برای اولین بار و با هدف تشکیل تیم سوارکاری هنرمندان برای شرکت در مسابقات ملی و بین المللی برگزار می شود.

وی در ادامه با اشاره به حامی برگزاری اولین آیین سوارکاری هنرمندان می افزاید: بیمه کارآفرین حامی اصلی برگزاری این مراسم است.

نادعلی تصریح می کند: آیین سوارکاری هنرمندان صرفا به خاطر سرگرمی برگزار نمی شود، در این آیین اهالی هنر، اهالی ورزش و اهالی اقتصاد با هم هم نشینی خواهند داشت.

این مسئول تاکید می کند: اگر بخواهیم به توسعه هنر در بخش های مختلف کمک کنیم حمایت های اهالی اقتصاد تاثیر شگرفی در این زمینه خواهد داشت.

مدیرعامل تعاونی هنرمندان معاصر در پایان می افزاید: برای راه اندازی یک نهضت که بتواند به توسعه فعالیت های فرهنگی و هنری کمک های شایانی کند هم نشینی اهالی هنر و اهالی اقتصاد از اهمیت زیادی برخوردار است.

در ادامه مراسم امیر روشن بخش، رییس هیئت مدیره تعاونی هنرمندان معاصر خاطرنشان می کند: اقدامات زیادی با هدف توسعه اقتصادی هنر در تعاونی هنرمندان معاصر انجام می شود.

وی در ادامه اظهار می دارد: تعامل صاحبان کالا و خدمات و فعالان اقتصادی کشور با اهالی هنر حلقه مفقوده ای بود که همیشه در جامعه احساس می شد.

روشن بخش تاکید می کند: در سال 93 با رونمایی از 2 بسته هنری در سطح ملی قصد ساماندهی به فعالیت های تعاونی هنرمندان معاصر را داریم.

وی می افزاید: با حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طرح ملی هنر کارت را اجرا خواهیم کرد و در ادامه با حمایت بیمه مرکزی و برخی از بیمه های خصوصی وضعیت بیمه هنرمندان را ساماندهی می کنیم.

رییس هیئت مدیره تعاونی هنرمندان معاصر تصریح می کند: در تابستان سال 93 مسابقات رالی هنرمندان برگزار می شود و در این دوره از مسابقات که به عنوان رالی تهران - رُم نامگذاری شده است برای هنرمندان مراسم رالی از تهران به رُم برگزار می شود.

روشن بخش اظهار می دارد: در مهره ماه 93 و با همکاری سازمان ملل متحد تیم سوارکاری هنرمندان ایرانی به عنوان سفیران هنری ایران به مسابقات بین المللی اعزام می شوند.

این مسئول خاطرنشان می کند: به همت تعاونی هنرمندان معاصر در بهمن ماه 93 و پس از جشنواره فجر، جشنواره کودک نیز برگزار خواهد شد.

روشن بخش تاکید می کند: در تعاونی هنرمندان معاصر سعی شده است که هنرهایی که مغفول مانده اند شناسایی شوند تا به جایگاه ویژه ای در جامعه دست پیدا کنند.

وی در پایان می افزاید: امیدواریم تعاونی هنرمندان معاصر روزی بتواند همه هنرمندان را تحت پوشش قرار دهد و روزی فرا رسد که همه هنرمندان از هنر کارت و خدمات بیمه ای استفاده کنند.

در میان هنرمندان سوار بر اسب امید زندگانی در نزدیکی محل خبرنگاران ایستاده است، وی در جواب سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چه حسی داشته وقتی سوار بر اسب از روی مانع پریده است، می گوید: حسی توام با استرس و خوشحالی داشتم مانند اولین باری که در مقابل دوربین قرار گرفتم.

در این مراسم کمپین حمایت هنرمندان از چوگان ایرانی تشکیل شد و هنرمندانی چون مهناز افشار، امید زندگانی، بهناز توکلی، لیدا عباسی، مارال خلیلی با امضای پیمان نامه ای حمایت صریح خود را از ورزش چوگان که یک ورزش تیمی، باستانی و کاملا ایرانی است اعلام کردند.

در پایان مراسم از امید زندگانی، مارال خلیلی، بهناز توکلی، لیدا عباسی به عنوان هنرمندان برتر در بخش حرکات نمایشی سوارکاری با اهدای لوح تقدیر و یک تخته فرش قدردانی شد.

گفتنی است مسابقات سوارکاری هنرمندان در اردیبهشت سال آینده برگزار خواهد شد.

میهمانان ویژه این آیین، حمزه ایلخانی زاده رییس فدراسیون چوگان جمهوری اسلامی ایران، عبدالمحمود ضرابی مدیرعامل بیمه کارآفرین، محمد کاظمیان دبیر هیئت سوارکاری تهران و جمعی از هنرمندان سینما، تاتر و تلوزیون بودند.