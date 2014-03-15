به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدی این مراسم که با اندکی تخیر برگزار شد علی مرادخانی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که با حفظ سمت رئیس موزه موسیقی نیز هست ضمن خوش آمدگویی به حاضران در جمع و زنده کردن یاد و خاطر حسین تهرانی نوازنده تنبک گفت: باید دور هم جمع شویم و درباره بزرگان سخن بگوییم تا دریابیم که تفاوت میان شخصیت‌های مختلف به چه دلیل است.

این مدیر فرهنگی افزود: برگزاری چنین برنامه‌هایی به رفتارشناسی حرفه‌ای در دنیای هنر کمک می کند. وجود چنین برنامه هایی است که باعث می شود شخصیت های برجسته که سالها برای حرفه و رفتار خود زحمت کشیده اند، به خصوص در میان نسل جوان شناخته شوند.

وی با اشاره به حضور «تسوکه» پژوهشگر موسیقی شرق و همچنین موسیقدان ژاپنی در این مراسم گفت: در این مراسم علاوه‌بر زنده نگه داشتن یاد و خاطر زنده‌یاد حسین تهرانی، بنا داریم از تسوکه پژوهشگر موسیقی شرق و همچنین موسیقدان ژاپنی مراتب قدردانی را به جا آوریم چراکه وی قرار است ساز خود را که یادگار دوران حضور در ایران و آموزش تار است به موزه هدیه دهد. یکی از ویژگی های این تار اهدایی پنج سیم بودن آن است. در واقع این ساز متعلق به نسل تارهای با پنج سیم است، حال اینکه سازهای تار امروزی همگی 6 سیم دارند.

مرادخانی درباره شناخت این پژوهشگر ژاپنی از ایران توضیح داد: «تسوکه» محققی است که موسیقی ایرانی را به خوبی می‌شناسد و با فرهنگ ایرانی آشنایی دارد. او امروز در ایران است تا بخش کوچکی از فرهنگ موسیقایی سرزمین ما را به موزه موسیقی هدیه دهد. به نظر من باید از وجود چنین رخدادهای هنری و همچنین حضور چنین شخصیت هایی به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم.

رئیس موزه موسیقی در پایان صحبت های خود متذکر شد: موزه موسیقی امکان و آمادگی دارد تا در سطح بین المللی فعالیت کند. در همین راستا سالن و استودیوی موزه موسیقی آماده است تا برنامه های مختلفی را در سال آینده برنامه ریزی و برگزار کند. برگزاری جلسات کارگاهی از سوی بزرگان موسیقی در محل موزه موسیقی مانند کارگاه مباحث علمی درباره ردیف موسیقی با حضور فرهاد فخرالدینی و اجرای برنامه هایی برای جوانان اهل موسیقی توسط حسن ریاحی از جمله کارهایی است که توسط موزه موسیقی طراحی و در سال آینده اجرا خواهد شد.

پس از پایان صحبت های معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس موزه موسیقی، نماهنگ بیست و دو دقیقه ای درباره زندگی و آثار حسین تهرانی به نمایش درآمد. این نماهنگ به مناسبت چهلمین سالگرد درگذشت این نوازنده تنبک ساخته شده بود. این نماهنگ با نمایش دست‌های حسین تهرانی بر ساز تنبک آغاز شد و تنبک‌نوازی این هنرمند برای دقایقی به نمایش درآمد و پس از آن گفتگوی عماد رام با حسین تهرانی که در سال 1349 انجام شده بود، پخش شد.

یکی دیگر از بخش های این فیلم مستند به گروه تنبک‌نوازی حسین تهرانی اختصاص داشت؛ گروهی که در سال 1346 تاسیس شد و در این فیلم چهره جوانی حسین تهرانی و محمد اسماعیلی استاد تنبک نواز حال حاضر ایرانی نمایش داده شد. در بخش هایی از این کلیپ تهرانی اعلام کرد که محمد اسماعیلی جانشین او خواهد بود.

پس از پایان این نماهنگ، محمد اسماعیلی نوازنده برجسته تنبک در حالی که اشک های خود را از روی گونه ها پاک می کرد روی صحنه آمد و با خواندن این بیت از حافظ چنین گفت: بدین رواق زبرجد نوشته‌اند به زر / که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند. تصاویری که دیدم غم انگیز بود و مرا به سالهای دور برد.

پیر و استاد تنبک نوازی ایران در حالی که سعی می کرد با بغض سخن نگوید، ادامه داد: من از شاگردان استاد حسین تهرانی هستم. تهرانی همیشه می گفت اول انسان باش بعد نوازنده. اگر در جامعه امروز به این سخن حسین تهرانی توجه شود بسیاری از مشکلات حل می شود.

اسماعیلی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به سعید ثابت نوازنده سنتور که از شاگردان فرامرز پایور نیز بوده است، گفت: سعید از شاگردان برجسته فرامرز پایور است که نه تنها شاگردی بلکه یازده سال پرستاری پایور را نیز انجام داد. من یادم هست که سعید پایور را حمام می برد و همراه با خانواده اش او را تر و خشک می کرد. حال اینکه سعید ثابت از استادان برجسته در دانشگاه است.

این نوازنده تنبک در پایان صحبت های خود از ثابت دعوت کرد تا او هم صحبت کند. سعید ثابت پس از آمدن روی صحنه محمد اسماعیلی را در آغوش گرفت و گریه کرد و گفت: حسین تهرانی در سخنان خود گفته بود که 50 سال بر پوست و چوب کوبیدم و در این مدت مردم بر سر من کوبیدند چراکه در آن دوران برای نوازنده تنبک هیچ شخصیتی قائل نبودند.

این نوازنده سنتور در ادامه افزود: به نظر من حسین تهرانی در نوازندگی تنبک انقلاب کرد و به نوازنده تنبک شخصیت داد. تهرانی حرکتی را آغاز کرد که پاسداری و ادامه آن بسیار مهم بود که این وظیفه مهم را بعد از تهرانی، محمد اسماعیلی به بهترین شکل ممکن انجام داد.

در ادامه این مراسم فرهاد فخرالدینی به عنوان یکی از دوستان حسین تهرانی روی صحنه آمد و گفت: زمانی که هنرستان موسیقی دوره عالی را می گذراندم، حسین تهرانی مدرس هنرستان بود. موضوع پایان نامه ام را «ریتم در موسیقی ایران» انتخاب کرده بودم. آن زمان از تهرانی خواستم تا قطعاتی را بنوازد و من آنها را نت نگاری کنم. تهرانی با گشاده رویی تمام ریتم های زورخانه ای را برای من نواخت و من نت نویسی کردم. تهرانی این کار را بدون هیچ چشم‌داشتی برای من انجام داد.



وی ادامه داد: بعدها جلسه های بسیاری را برای نوشتن کتاب حسین تهرانی برگزار کردیم. خالقی، فروغ، ظریف، دهلوی، پورتراب و بسیاری دیگر حضور داشتند. در نهایت نیز برای نت نویسی تنبک نیز سه خط را در نظر گرفتیم. من در نوشتن کتاب حسین تهرانی تلاش بسیاری داشتم تا بتوانم به او ادای دِین کنم.



رهبر اسبق ارکستر ملی و رهبر کنونی ارکستر مهرنوازان با اشاره به ضبط قطعه های موجود در کتاب تهرانی گفت: تمام قطعه های کتاب را با حضور هوشنگ ظریف و با اجرای حسین تهرانی ضبط کردیم که هیچ کدام از این ضبط ها سرنوشتشان مشخص نیست.

پس از پایان صحبت های فخرالدینی دو نوازی تنبک محمد اسماعیلی و سنتور سعید ثابت برای حاضران اجرا شد. در ادامه هاشمی یکی از دوستان حسین تهرانی درباره او گفت: از یکی از مرشدان زورخانه شنیدم که تهرانی در زمان حیات خود گاهی به زورخانه می آمد و نوازندگی مرشد را گوش می کرد و نکاتی را یادداشت می کرد. این حرکتِ تهرانی نشانه این است که تهرانی به میان اجتماع رفت تا خودش تجربه کند و از داشته های دیگران بهره بگیرد.

بخش دوم این برنامه به اهدای ساز تار از سوی «تسوکه» محقق ژاپنی به موزه موسیقی اختصاص داشت. این پژوهشگر که زبان فارسی را به درستی سخن می گفت، در آغاز صحبت های خود به حضور در ایران اشاره کرد و گقت: در پاییز 1963 یعنی بیش از نیم قرن پیش به ایران آمدم. تخصص من موسیقی‌شناسی و موضوع تحقیقم نیز موسیقی سنتی ایران بود که در ژاپن شناخته‌شده نبود. در همان سال در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران در رشته ادبیات مشغول تحصیل شدم. در همان زمان نزد نصراله زرین پنجه نوازندگی سه تار را آغازکردم. در سال 1964 گروه موسیقی دانشگاه تهرن تاسیس شد و من در آن زمان تنها دانشجوی موسیقی این دانشگاه بودم.

این پژوهشگر موسیقی با اشاره به چگونگی خرید ساز تاری با پنج سیم گفت: در آن زمان زرین پنجه به من پیشنهاد کرد تا ساز تاری را که مشهور و قدیمی بود، بخریم. این ساز متعلق به یکی از دوستان زرین پنجه و ساخته استاد «فرج الله» بود. در آن زمان برای خرید این ساز 3 هزار ریال پول دادم. این مبلغ در آن زمان پول کمی نبود.

این نوازنده تار ژاپنی در ادامه به ویژگی های این ساز اهدایی اشاره کرد و گفت: این ساز تار 5 سیم دارد، در حالی که سازهای تاری که اکنون در موسیقی ایرانی مورد استفاده قرار می گیرند 6 سیم دارند. سال گذشته وقتی برای دیدن موزه موسیقی به اینجا آمدم از وجود چنین فضایی بسیار لذت بردم اما جای خالی این تار 5 سیم را کنار سایر تارهای 6 سیم ایرانی که در موزه موسیقی وجود دارد، خالی دیدم از همین رو تصمیم گرفتم در سفر بعدی خود این ساز را به موزه موسیقی اهدا کنم.

«تسوکه» نوازنده و پژوهشگر موسیقی ژاپنی پس از پایان صحبت هایش تار 5 سیم خود را به علی مرادخانی رئیس موزه موسیقی تقدیم کرد و مرادخانی هم این تار پنج سیم را به کیوان ساکت تقدیم کرد تا با این تار قطعاتی از موسیقی ایرانی را اجرا کند همچنین در این اجرا قاسم رفعتی حضور داشت و قطعاتی را به صورت ساز و آواز اجرا کردند.

نکته جالب این اجرا این بود که «تسوکه» نوازنده و پژوهشگر موسیقی ژاپنی هنگامی که ساکت و رفعتی قطعاتی از موسیقی ایرانی را اجرا می کردند از کل اجرا فیلمبرداری می کرد و این نوع اجرای موسیقی را یکی از پدیده های موسیقایی شرق می دانست.

پس از پایان این اجرا علی مرادخانی معاون هنری وزارت ارشاد و رئیس موزه موسیقی به همراه سایر هنرمندان حاضر در جمع این ساز را در جایگاه خود در کنار سایر تارهای ایرانی قرار داد.

حسن ریاحی، اسماعیل آزادفر، رامبد صدیف، ادیب بومند، رضا ژاله و عباس سجادی از دیگر هنرمندان و دست اندرکاران موسیقی ایران بودند که در این جلسه حضور داشتند.