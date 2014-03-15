صنعت بیمه نقش مهمی در توسعه گردشگری دارد

عبدالرضا حاجی وثوق در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: استان گیلان با داشتن جادذبه های متنوع گردشگری از فرصت های لازم برای سرمایه گذاری برخوردار است.

وی اظهارداشت: صنعت بیمه به ویژه بیمه ایران می تواند در این عرصه سرمایه گذاری خوبی داشته باشد.

مدیر بیمه ایران در گیلان با بیان اینکه بیمه می تواند ضریب ماندگاری گردشگران در استان را افزایش دهد، افزود: این استان زیبایی شمالی يكي از مقاصد اصلي مسافران نوروزي بوده و هر ساله پذيراي ميليون ها گردشگر است.

وی ادامه داد: فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع و زندگی روزمره انسان ها مملو از خطرات و تهدیدهای متنوع و گوناگون است.

حاجی وثوق اظهارداشت: هزینه جبران برخی از این خطرها در مقایسه با توانمندی های مالی افراد و موسسات، چندان زیاد نیست و خود آنان از عهده چنین خساراتی در زمان وقوع بر می آیند اما بخش قابل توجهی از این حوادث چنان خسارتبار است كه روند عادی زندگی و جریان معمول فعالیت های اقتصادی و اجتماعی را با اخلال های جدی و گاهی خانمان برانداز مواجه می سازد.

وی اذعان داشت: در صورتی كه ساز و كاری برای مواجهه با این پدیده اندیشیده نشود ضمن اینكه زندگی طبیعی خانواده ها و دست اندركاران و شاغلان موسسات فعال در عرصه تولید و خدمت رسانی به جامعه را مختل می سازد می تواند به رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی كشورها نیز در سطوح خرد و كلان؛ صدمات اساسی وارد کند.

مدیر بیمه ایران در گیلان یادآورشد: صنعت بیمه ساز و كار كارآمدی را برای برطرف كردن این بی ثباتی ها و اختلال ها در زندگی مردم و فعالیت های اقتصادی و اجتماعی فراهم می آورد ضمن اینكه از این طریق نقش بسیار تعیین كننده ای نیز برای تجهیز منابع سرمایه گذاری برای اقتصاد كشورها، ایفا می كند.