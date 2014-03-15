کارشناسان سازمان آتش نشانی شهر رشت از 30 پارک این شهر بازدید کردند

علی مقصودی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آماده باش کامل پرسنل آتش نشانی رشت در ایام تعطیلات عید نوروز اظهار داشت: سازمان آتش نشانی رشت در ایام تعطیلات عید نوروز (13 روز) با آماده باش کامل پرسنل خود ، آماده ارائه خدمات در زمینه خطراتی است که مسافران را در این شهر تهدید می کند.

وی افزود: با توجه به اینکه در ایام نوروز مسافران زیادی در شهر رشت حضور دارند پرسنل آتش نشانی رشت در شیفت های کاری خود مشغول فعالیت هستند و مسافران در هنگام وقوع حوادث می توانند با شماره 125 سازمان آتش نشانی رشت تماس حاصل کنند.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی رشت گفت: پرسنل آتش نشانی در هنگام وقوع تصادفات داخل شهری به شهروندان و مسافران خدمات ارائه می دهند و در تصادفات خارج شهری نیز نیروهای هلال احمر به آسیب دیدگان تصادفات رسیدگی می کنند.

وی با بیان اینکه تاکید آتش نشانی بر پیشگیری از وقوع حوادث است، افزود: پارک ها تفرجگاهی برای مسافران هستند ، در ایام نوروز جمعیت زیادی از مسافران در پارک ها حضور دارند بدین منظور کارشناسان سازمان آتش نشانی رشت از 30 پارک این شهر جهت بررسی نواقص ایمنی بازدید کردند و نواقص و مشکلات موجود ابلاغ شده است.

مقصودی عدم وجود روشنایی مناسب در پیرامون تجهیزات بازی ، عدم حفاظ مناسب در استخر داخل پارک ها و احتمال سقوط ، شکستگی های برخی از وسایل بازی پارک ها ، شکستگی و تیز و برنده شدن نرده های موجود در پارک ها، عدم وجود وسایل بازی مناسب برای کودکان در سنین مختلف، وجود نقص فنی در سیستم سیم کشی برق از ناحیه تابلوی برق در پارک ها و غیره را از مشکلات و نواقص موجود در پارک ها عنوان کرد که موجب ایجاد حوادث برای شهروندان و مسافران می شود.

وی ادامه داد: احتمال سقوط شاخه های تعدادی از درختان موجود در پارک ، عدم حضور نگهبان در پارک ها با توجه به پرتردد بودن آن ها ،عدم وجود خاموش کننده دستی مناسب در کیوسک نگهبانی پارک جهت کاهش اثرات ناشی از آتش سوزی، عدم وجود تابلوهای هشدار دهنده در جنب تابلوی برق ، وجود حفره باز ، چاه یا چاهک فاقد حفاظ و پوشش مقاوم در پارک ها و ... از دیگر نواقص و مشکلات موجود در پارک های شهر رشت است که از سوی کارشناسان آتش نشانی مورد بزدید قرار گرفته و نواقص ابلاغ شده است.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی رشت اذعان داشت: علاوه بر 30 پارک شهر رشت، مجتمع تفریحی شهر شادی رشت که در روبروی فرودگاه سردار جنگل این شهر واقع شده است نیز از سوی کارشناسان سازمان آتش نشانی جهت بررسی نواقص و مشکلات مورد بازدید قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه آموزش پایه و اساس ایمنی است، تصریح کرد: وجود سیستم های اعلام و اطفای حریق به تنهایی نمی توانند متضمن تامین ایمنی متصرفان باشند بدین جهت آشنایی کامل پرسنل شهر شادی رشت با نحوه استفاده صحیح از تجهیزات اطفای حریق ، تخلیه دستگاه ها ی موجود در شهر شادی و هدایت متصرفان به منطقه امن در شرایط اضطراری نیازمند برگزاری دوره آموزشی مقدماتی ایمنی و آتش نشانی برای کارکنان این مجموعه می باشد و سپری کردن این دوره آموزشی برای آنها یک ضرورت است.

مقصودی تاکید کرد: با وجود پیگیری های مستمر سازمان آتش نشانی رشت برای بازدید از پارک قدس این شهر برای بررسی نواقص و مشکلات تاکنون بازدید از پارک قدس صورت نگرفته است.

وی یادآور شد: مسافرانی که در ایام نوروز وارد شهر رشت می شوند به منظور پیشگیری از وقوع حوادث خود را ملزم به رعایت مقررات ایمنی و غیره کنند.