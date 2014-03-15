حجت الاسلام حسن ملائکی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همه باید حرمت ایام فاطمیه را در روزهای پایانی سال و ایام نوروز حفظ کنند.

وی همچنین بر ضرورت برگزاری آئین بزرگداشت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا( س) در جامعه تاکید کرد و اظهارداشت: همه با الگو گیری از این بانوی بزرگوار اسلام زندگی خود را بیمه کنند.

رئیس تبلیغات اسلامی آستارا گفت: حضرت فاطمه ( س) با تمام خصوصیات اخلاقی بهترین الگو برای جامعه بشری است.

وی افزود: برای رسیدن به سعادت و خوشبختی در دنیا و آخرت باید زندگی نورانی و کوتاه حضرت فاطمه زهرا ( س) را در سیره و زندگی خود الگو قرار داد.

ملائکی عمر كوتاه حضرت فاطمه زهرا (س) را يك مكتب تربيتي انسان ساز و سعادت بخش توصیف کرد و اظهارداشت: این مکتب در همه زمان ها الگوي نجات بخش امت اسلامي و جهان بشريت است.

وی اذعان داشت: ايام فاطميه فرصت مغتنمي برای دستیابی به راهكاري عملي براي سبك زندگي اسلامي است.

رئیس تبلیغات اسلامی آستارا گفت: گراميداشت سالگرد شهادت حضرت زهرا سلام الله علیه در حقيقت گراميداشت فضايل انساني و اخلاق الهي است.

وی تاکید کرد: از اين فرصت باید براي كسب معارف اهل بيت علیه السلام نهايت استفاده را برد.

ملائکی با تصریح اینکه همسرداری حضرت فاطمه (س) مثال‌ زدنی است، گفت: از روش همسرداری و تربیت فرزندان باید از این بانوی دو عالم الگوبرداری شود.

وی بیان داشت: این بانوی بزرگوار به عنوان بهترین زن عالم و کوثر آفرینش درس‌‌ هایی برای تمام اعصار به یادگار گذاشته است.

رئیس تبلیغات اسلامی آستارا یادآورشد: سبک زندگی زهرای مرضیه (س) دارای درس‌ های آموزنده و جذابی برای همگان بوده و هر درسی از زندگی وی قابل مطالعه، پژوهش و بررسی برای تمام اعصار و انسان ‌های آزاده است.

وی ادامه داد: ایام فاطمیه از شعائر الهی است و گرامیداشت این روزها درحقیقت بازخوانی و تبیین ابعاد وجودی بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س) است.