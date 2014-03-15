شان ایام فاطمیه در نوروز رعایت شود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم سوگواری و عزاداری یگانه بانوی عالم بشریت حضرت زهرا (س) با حضور پر شور هیئت های مذهبی و همچنین مردم دیندار شهرستان سراوان در مسجد جامع این شهرستان برگزار شد.

در این مراسم معنوی که شامگاه جمعه در مسجد جامع حضرت علی ابن ابیطالب (ع) شهرستان سراوان برگزار شد جمع کثیری از مردم این شهرستان با همراهی مدیحه سرایان در سوگ شهادت حضرت زهرا(س) گریستند.

امام جمعه شهرستان سراوان در این مراسم اظهار داشت: يكي از بركات مهم انقلاب اسلامي احياي نام حضرت زهرا (س) بوده است چرا كه تا قبل از انقلاب دهه فاطميه و مراسم عزاداری چندان در كشور مطرح نبود.

حجت الاسلام غلامرضا دهقان بیان کرد: ایام فاطمیه در انسجام اسلامی و تقویت بنیه دینی و ایمانی مردم اثرات ثمر بخشی دارد و حضرت امام (ره) نام حضرت زهرا (س) را در عصر ما زنده كردند.

وی افزود: احياي نام صديقه كبري (س) در انقلاب اسلامي مايه بركات بي‌شماري براي جهان اسلام شده است.

وی همچنین با اشاره به تقارن ایام نوروز و ایام فاطمیه از تمامی شهروندان استان خواست تا شئونات اسلامی را حفظ کرده و در مجالس عزاداری آن حضرت حضور پررنگ تری داشته باشند.

دهقان وی بیان داشت: این ایام فرصت مناسبی است تا در مجالس عزاداری موضوعات مهمی از جمله سبک زندگی، عبودیت و بندگی، خانه داری، همسرداری و تربیت فرزندان حضرت زهرا(س) به عنوان الگو برای جامعه و خانواده ها معرفی و تبیین شود.

وی ادامه داد: در همین راستا برنامه ها و مجالس متعددی در سوگ این بانوی مکرمه در شهرستان سراوان و در محل مسجد جامع حضرت علی ابن ابیطالب (ع) از شب گذشته آغاز و تا 28 اسفند ماه ادامه دارد.

وی روضه خوانی، تعزیه خوانی و دعوت از سخنرانان را از جمله برنامه های دهه نخست سوگواری عنوان کرد و گفت: دهه دوم ایام سوگواری نیز از هفتم تا 15 فروردین ماه سال آینده و با حضور پر شور هیئت های مذهبی در مسجد جامع سراوان دنبال خواهد شد.