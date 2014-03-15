اعتقادات ریشه فرهنگی هر جامعه است

حجت الاسلام اذن الله خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در خصوص توسعه فرهنگی افزود: مقام معظم رهبری چندین سال است که بر حوزه فرهنگی تاکید دارند.

وی اظهار داشت: مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگی نگرانی دارند و در این راستا تذکراتی به مسئولین دارند که باید مسئولین نسبت به رفع این نگرانی ها تلاش کنند چرا که عدم توجه به این حوزه آسیبهای اجتماعی را به دنبال دارد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان،گفت: امروز که دشمن با تهاجم فرهنگی می خواهد به نظام جمهوری اسلامی ایران ضربه وارد کند باید تهمیدات لازم در دستور کار قرار گیرد.

حجت الاسلام خدایی، شناخت دقيق و همه جانبه تهاجم فرهنگي و جنگ نرم، شناخت دقيق فرهنگ اسلامي و برنامه ريزي هاي درست و کارشناسی شده را راهکارهای مقابله با تهاجم فرهنگی عنوان کرد.

حجت الاسلام خدایی تاکید کرد: توسعه توليدات فرهنگي در برابر تهاجمات غرب نقش بسزایی در خنثی شدن تهاچم فرهنگی دشمن دارد.

وی کمبود منابع اعتباری را چالش مهم در حوزه فرهنگی یاد کرد و گفت: متاسفانه نبود اعتبار باعث کند شدن برنامه های فرهنگی می شود ولی با این حال این اداره با کمبود منابع برنامه های مختلفی در طول سال اجرا کرده است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان ، یادآور شد: رفع نگرانی های مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگی نیازمند تعامل همه مدیران دستگاههای اجرایی در این حوزه است چرا که همه دستگاههای اجرایی در این حوزه ها تمهیدات لازم را لحاظ کنند.

حجت الاسلام خدایی افزود: در راستای بر طرف کردن چالش های فرهنگی باید برنامه های دینی و اسلامی تقویت شود.

وی تصریح کرد: در راستای توسعه فرهنگی این اداره کل از سال آینده برنامه های کارشناسی شده در این حوزه در مقوله های مختلف برگزاری گفتمان های دینی، توجه به هیات مذهبی برگزاری برنامه های دینی و مذهبی را در دستور کاری خود دارد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان لازمه توسعه فرهنگی را نیازمند مدیریت مدبرانه دانست و گفت: مدیریت در این حوزه باعث توسعه و تعمیق این حوزه می شود.

حجت الاسلام خدایی به نقش موثر رسانه ها در توسعه حوزه فرهنگ اشاره کرد و گفت: رسانه ها باید بر این حوزه تاکید بیشتر کنند چرا که پل ارتباطی بین مردم و دولت هستند و می توانند تهاجم فرهنگی دشمن را به خوبی به مردم اطلاع سانی کنند تا مردم آگاه شوند.