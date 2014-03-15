حضرت فاطمه (س) در كلام حضرت علي (ع)/ زهرا(س) بهترین یاور برای عبادت خداوند است

به گزارش خبرگزاری مهر، افرادمختلف از زواياي متعددي نسبت به وجود مقدس ام الا ئمه حضرت فاطمه زهرا(س) سخنها گفته اند، اما بهترين طريق براي درك مقام والاي آن حضرت، تعريف و توصيفي است كه شوهرش حضرت علي (ع) از ايشان نمو ده اند، زيرا هر شوهري نسبت به افراد ديگر حتي پدر ومادر، همسرش را بهتر مي شناسد و بر خفاياي افكار و رفتار و عادتهاي خوب يا بد او آشناتراست. بنابراين حضرت علي (ع) همسرش زهرا(ع)را كاملا مي شناسد و بهتر از ديگران مي توانند او را تعريف و توصيف نمايند.

امير المومنين (ع) در آغاز زندگي زناشويي در پاسخ به سوال حضرت رسول كه فرمودند:"همسرت را چگونه يافتي؟" حضرت زهرا را به عنوان بهترين همسري كه با كمك او مي توان خدا را اطاعت نمود، كردند. همچنين اميرالمومنين (ع) هميشه در زندگي زناشويي نهايت علا قه خود را به حضرت زهرا(ع) ابراز مي داشتند و بدون اطلاع او كاري انجام نمي دادند و از مشورت وهمفكري او بسيار مشعوف مي شدند و حتي گاهي حضرت اميرالمومنين(ع) براي اثبات سخنان خود نزد ديگران به فرمايشهاي حضرت زهرا(س) استدلال و استشهاد مي فرمودند. همچنين حضرت علي(ع)هرگز كار شاق و تعب انگيز خانه را به دختر پيغمبر(ع) وانمي گذاشتند ودر مقابل، حضرت فاطمه (ع) نيز كارهاي سخت وطاقت فرساي خانه از جمله دستاس گندم يا جووپخت نان را انجام مي دادند و هيچ وقت از اميرالنومنين (ع)تقاضا و توقعي نداشتند و هيچ موقع چيزي از حضرت علي نخواستند اعم از اينكه حضرت بتواند حاضركنند يا نتوانند.

شدت محبت حضرت امير به حضرت زهرا به حدي بودكه حتي در آخرين ساعتهاي عمر حضرت زهرا(س)نيزمقام عرفان، نيكوكاري تقوا و خوف از خداي آن حضرت را ستودند. هنگامي كه حضرت زهرا (س) در آخرين ساعتهاي وداع به اميرالمومنين (ع) فرمودند:اي پسر عمو در طول زندگي هرگز به تو دروغ نگفتم،خيانت نكردم و هيچگاه با تو مخالفت ننمودم.امير المومنين(ع) چون اين سخنان ر شنيدند، در پاسخ فرمودند:آري اي دختر پيامبر معاذالله كه تو خلافي را مرتكب شده باشي. مرتبه خداشناسي، نيكوكاري، تقوا وخدا ترسي تو بالاتر از آن است كه بامن مخالفت كرده باشي.جدايي از تو برايم مشكل است، ولي اين كار چاره پذير نيست. همچنين اشعاري كه حضرت علي (ع)در حال تب احتضار رحلت و فراق اي بانوي بزرگوار سروده اند نشان مي دهد كه حضرت به دختر پيامبر(ص) علاقه وافري داشتند.

ميزان علاقه امير المومنين(ع) به حضرت فاطمه(س)واينكه فرموده اند هرگز فراق توبرمن محو شدني و فراموش شدني نيست مي رساند كه حضرت ، چگونه شوهري براي ام الائمه بودند.يك جا مي فرمايند:"هر كسي بميرد.مدتي براي او عزاداري مي كنند و سپس فراموش مي شود.اما اي فاطمه عزيزم تو چنان در دل علي جا گرفته اي كه هرگز فراموش نمي شوي.محبت تو در دل علي با شير عجين شده وبا جان به در رود" و در جاي ديگري مي فرمايند:"من هرگزفاطمه را در طول مدت زندگي مشترك به غضب نياوردم وهيچگاه مخالف ميل او رفتار نكردم و دوستي مانند فاطمه براي من ديگر پيدا نخواهد شد.

باز هم مي توان ميزان علاقه حضرت به دختر پيامبر(ص) را در موقع تغسيل ايشان فهميد كه چون دست امير المومنين(ع) به بازوي حضرت فاطمه (ع) خورد مانند زن طفل از دست داده فرياد كشيدند. همان سرداري كه سر عمروبن عبدود را جدا كردند و مرحب خيبري را كشتند، اينجا بي اختيار از فراق همسرمهربانش و داغ فراق و سنگيني مصيبت او آنچنان فرياد زدند كه صداي ايشان سه خانه آن طرفتر رفت. در اين باره آمده است كه حضرت علي (ع) همه روزه به سراغ قبرحضرت زهرا(س) مي رفتند و از او ياد مي كردندو خود را بر روي خاك قبر او مي افكندند.

امير المومنين امام علي (ع)فرمودند: من به فاطمه و پدرش مباهات مي كنم و آن گاه به رسول خدا افتخار مي كنم در آن هنگام كه فاطمه را به همسري من درآورد. وقتي رسول خدا(ص) پس از ازدواج از مولاي متقيان علي (ع)سوال مي كنند همسرت فاطمه را چگونه يافتي؟ حضرت علي (ع)پاسخ مي دهند:ياور خوبي در اطاعت كردن از خداست .(بحارالا نوار،ج43 ،ص 59 ) و درنهج البلاغه،نامه 28 مي فرمايند: بهترين زنان جهان فاطمه از طائفه ماست.