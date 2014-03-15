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۲۴ اسفند ۱۳۹۲، ۸:۲۰

هفته بیست و پنجم بوندسلیگا؛

شالکه با درخشش هونتلار به رده سوم صعود کرد

شالکه با درخشش هونتلار به رده سوم صعود کرد

تیم فوتبال شالکه در آغاز هفته بیست و پنجم رقابتهای بوندسلیگا با پیروزی مقابل آوگسبورگ به رده سوم جدول لیگ آلمان صعود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال شالکه جمعه شب در نخستین دیدار هفته بیست و پنجم بوندسلیگا در حضور بیش از 30 هزار تماشاگر ورزشگاه خانگی آوگسبورگ میزبان خود را با نتیجه 2 بر یک شکست داد.

در این بازی ابتدا توبیاس ورنر در دقیقه 5 آوگسبورک را یک بر صفر پیش انداخت اما کلاوس یان هونتلار مهاجم هلندی شالکه در دقایق 33 و 49 برای تیمش گل زد تا شالکه در نهایت با نتیجه 2 بر یک به پیروزی برسد و به رده سوم صعود کند.

در ادامه رقابتهای این هفته عصر شنبه 6 دیدار دیگر برگزار می شود که برنامه آن به شرح زیر است:

* دورتموند – مونشن گلادباخ

* هرتابرلین – هانوفر

* وردربرمن – اشتوتگارت

* آینتراخت برانشوایگ – ولفسبورگ

* هوفنهایم – ماینتس

* بایرن مونیخ – بایرلورکوزن

جدول رده بندی:
1- بایرن مونیخ 68 امتیاز
2- دورتموند 48 امتیاز
3- شالکه 47 امتیاز (یک بازی بیشتر)
4- بایرلورکوزن 44 امتیاز
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16- هامبورگ 20 امتیاز
17- فرایبورگ 19 امتیاز
18- آینتراخت برانشوایگ 17 امتیاز

کد مطلب 2256318

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