کتابخانه ای با کتب مرتبط با حضرت زهرا(س) در کانون فاطمی زنجان افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود میانداری افزود: این کانون راه اندازی کتابخانه ای با کتب و ادعیه های مربوط به حضرت زهرا(س) را در دستور کار خود دارد.



وی ،با اشاره به اینکه این کتابخانه سال آینده به بهره برداری می رسد گفت: این کانون 128 عضو فعال دارد که در ایام فاطمیه برنامه های ویژه ای را اجرا می کنند.

میانداری گفت: سخنرانیهای این مراسم در خصوص مباحث علوی و نقش حضرت فاطمه زهرا(س) در خصوص ولایت و امامت است.



مدیرمسئول کانون فرهنگی و هنری فاطمیه زنجان ادامه داد: شنبه 24 اسفند ماه مراسم عزاداری و حرکت دسته عزاداری حضرت فاطمه زهرا(س) از محل مسجد فاطمیه به سمت امامزاده سید ابراهیم(ع) برگزار می شود.



میانداری افزود: ویژه برنامه عزاداری فاطمیه دوم نیز از (13 فرودین) در محل این کانون برگزار می شود و عزاداران در روز(14فرودین ) در قالب دسته عزاداری با حضور آیت اله سید محمد حسینی زنجانی به سمت امامزاده سید ابراهیم(ع) حرکت خواهد کرد.

خرم دره قطب موسیقی عاشیقی استان زنجان است



فرماندار شهرستان خردم دره ،در نشست صمیمی با هنرمندان "موسیقی عاشیقی " این شهرستان در محل سالن فرمانداری شهرستان خرم دره، گفت: خرم دره قطب موسیقی عاشیقی استان زنجان است.

فرماندار شهرستان خرم دره نیز تصریح کرد: در شهرستان خرم دره 106 نفر هنرمند موسیقی عاشیقی داریم وباعث شده نام و نشان موسیقی مردم خرم دره در استان و در کشور مطرح شود .



فرماندار شهرستان خرم دره،‌ در ادامه افزود: بزرگترین کارها در نزد خدا خدمت به مردم است، هنرمندان کارشان از دل برمیخیزد و بر دل می نشیند و این نشان دهنده این است که هدف شما رضایت خدا و شاد کردن مردم و انتقال فرهنگ ها ی اصیل از گذشتگان به نسل جدید است.

وی یادآور شد:‌ هنرمندان شهرستان خرم دره باید با فراغ بالی به فعالیت های خود ادامه دهند در این راستا باید انجمن موسیقی عاشیقی خرم دره فعال شود و در فرمانداری نیز نهاد مردمی غیر دولتی جهت حمایت از هنرمندان عاشیقی ایجاد خواهد شد، تا هنرمندان موسیقی عاشیقی کارهای خود را از طریق این نهاد پیگیری کنند.







