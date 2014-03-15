برگزاری جشنواره مستقل مد و لباس دانشجویی/ تقدیر از برگزیدگان دانشگاهی

حمید قبادی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حضور دانشگاهها در سومین جشنواره مد و لباس فجر، گفت: بخش علمی دانشگاهی جشنواره مد و لباس دانشجویی فجر امسال هم در ادامه فعالیتهایش حضور ارزشمندی در نمایشگاه مد و لباس فجر داشت.

وی یکی از مهمترین مشکلات در این نمایشگاه را محدودیت فضا و نبود امکانات کافی برای حضور دانشگاهها دانست و افزود: به علت نبود امکانات کافی، امکان اینکه تمام دانشگاهها بتوانند در این جشنواره حضور داشته باشند، فراهم نشد و آن دسته از دانشگاهها هم که شرکت کردند با محدودیت فضا و مکان مواجه بودند.

دبیر جشنواره مد و لباس فجر با بیان اینکه نزدیک به 40 موسسه علمی آموزشی و دانشگاهی در این جشنواره شرکت کردند، ادامه داد: با حضور این مراکز آموزشی، کارگاههای آموزشی مستقل جدا از کارگاههای آموزشی بخش دانشگاهی جشنواره برگزار و با استقبال خوب دانشگاهیان مواجه شد.

به گفته قبادی، بیش از 150 مقاله و پایان نامه به این جشنواره ارسال شد و در روز اختتامیه از برگزیدگان رقابتهای دانشگاهی تقدیر می شود.

وی گفت: بسیاری از طراحان لباس دانشجویی به صورت مستقل شرکت کرده و داوریها به خوبی صورت گرفت و با توجه به اینکه این دوره از جشنواره لباس دانشجویی شروع خوبی داشت می توان امیدوار بود که یک جشنواره مستقل لباس دانشجویی برگزار کرد.