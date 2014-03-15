اقتصاد مقاومتی با ریاضت اقتصادی تفاوت دارد/ تهدید اقتصادی فقط از سوی بیگانگان نیست

محمدجواد کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به تفاوت محرز اقتصاد مقاومتی با ریاضت اقتصادی تصریح کرد: بدون تردید نباید اقتصاد مقاومتی را با ریاضت اقتصادی اشتباه گرفت زیرا ریاضت اقتصادی در مرحله ای انجام می شود که فروپاشی نظام و ورشکستی در میان باشد.



کولیوند در همین باره افزود: همچنین در ریاضت اقتصادی دستمزدها بسیار کاهش می یابد و بر مالیات افزوده می شود، برای مثال این مسائل را در کشور یونان شاهد هستیم.



این مسئول ادامه داد: همانطور که مشخص است این موارد به هیچ وجه با بحث اقتصاد مقاوتی نمی سازد و در واقع در اقتصاد مقاوتی مسئله رفاه مردم مطرح است، برای مثال افزایش 18 تا 20 درصدی حقوق در سال 1392 که در جریان عملیاتی شدن قرار دارد از همین دست توجهات به رفاه جامعه است.



تهدیدات اقتصادی فقط از سوی بیگانگان نیست



وی در ادامه سخنانش با اشاره به ضرورت توجه به مدیریت مصرف در کشور عنوان کرد: این مشخص است که امروز هزینه ها برای معاش مردم ایجاد سختی کرده است ولی خوشختانه مردم شریف کشور از همین رهگذر مدیرت مصرف را به خوبی عملیاتی کرده اند و به عبارت دیگر خود را با مسائل پیش آمده وفق داده اند.



به گفته وی اما لازم است که بازهم به ضرورت استفاده صحیح و مدیرت مصرف در کشور توجه شود تا از مشکلات دیگر پیشگیری به عمل آید زیرا که امروز وظیفه ما در برابر انقلاب و رهبری کنترل مصرف است و کنترل مصرف یعنی کمک به نظام و رهبری.



کولیوند اظهار داشت: همچنین باید توجه داشته باشیم که تهدیدات اقتصای فقط مختص خارجی ها نیست بلکه متاسفانه برخی در داخل هم دست در دست هم می دهند که بر این مشکلات بی افزایند. دلال بازی ها و واسطه گری ها در رابطه با زمین و ارز را می توان از همین دست عنوان کرد که بی شک ما باید جلوی اینگونه اقدامات را بگیریم و مسیر نفوذ دشمن و نابخردی های داخلی را ببندیم.



تیم مذاکره کننده هسته ای ایران نیاز به حمایت دارد



وی با بیان اینکه خوشبختانه در حال حاضر تفرقه ها در مسیر کاهش حرکت کرده است در همین رابطه افزود: ما باید در راه کم کردن هرچه بیشتر تفرقه و دورنگی در کشور کوشا باشیم. برای مثال در بحث گفتگوهای هسته ای حمایت از تیم مذاکره را فراموش نکنیم چراکه تیم مذاکره کننده هسته ای ایران نیاز به حمایت داخلی دارد تا بتواند در سایه راهنمایی های رهبر معظم انقلاب و برنامه ریزی های مطلوب شورای عالی امنیتی ملی هرچه بهتر و قوی تر ظاهر شود.



اشاره به شکست های پی در پی استکبار جهانی در خاورمیانه و کشورهای از قبیل مصر، عراق، سوریه، لبنان و غیره از دیگر مسائل مهمی بود که نامبرده به آن اشاره کرد. همچنین توجه ویژه به مسئله تعاون در سال آتی و تقدیر از حرکت مثبت دولت از موارد مورد اشاره کلیوند بود.





