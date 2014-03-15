مسیح الله صفا به خبرنگار مهر گفت: دولت تنها در بخش کالاهای اساسی نرخ گذاری می کند. از آنجایی که گردشگری جزو کالاهای غیراساسی است تنها در نرخ گذاری آن نظارت دارد. از سوی دیگر عرضه و تقاضا است که نرخ خدمات گردشگری را تعیین می کند. به طور حتم اگر یک هتل 5 ستاره فقط صبحانه بدهد قیمتش با هتل 5 ستاره ای که صبحانه، ناهار، شام می دهد متفاوت است.

وی درباره استاندارد سازی هتل های جزیره کیش و اینکه تنها هتل های استاندارد مختارند نرخ گذاری کنند، گفت: هتل های جزیره سه سال است که استانداردسازی و درجه بندی شده اند، امسال دوباره قصد داریم تا طرح استانداردسازی را اجرا کنیم. به طور حتم اگر هتلی شرایط لازم را داشته باشد ارتقای درجه می گیرد. جامعه هتلداران نیز در این کار مشارکت می کند.

عضو انجمن صنفی خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی گفت: چارتر کننده پرواز سالیانه یک پرواز را می خرند و از سوی دیگر اتاق هتل 5 ستاره ای که 550 هزار تومان نرخ دارد را سالیانه چه پر باشد چه خالی 300 هزار تومان اجاره می کند، او این نرخ هتل را با نرخ پرواز چارتری جمع کرده و یک پکیج می سازد.

وی افزود: در فصل کم گردشگر چارتر کننده ممکن است قیمت یک تور را پایین تر از نرخ بلیت هواپیما نیز بفروشد و یا در ایام مثل نوروز این قیمت را بالا ببرد، مسافر هم اگر تمایل داشته باشد خدمات را به نرخی که آژانس دار تعیین کرده می خرد در این میان هتلدار جزیره از کاهش یا افزایش نرخ تور گردشگری نفعی نمی برد. این چارتر کننده پرواز و آژانس مسافرتی است که با ادغام قیمت بلیت هواپیما و هتل سود خواهد برد.

صفا درباره نظارت سازمان مناطق آزاد کیش در این باره نیز بیان کرد: مناطق آزاد کشور ساختار خودشان را دارند. برای کسی که در جزیره کیش سرمایه گذاری گردشگری می کند اختیاراتی قائل شده و برای او نرخ گذاری آزاد است در حالیکه خدمات دیگر در کیش مانند استخدام کارمند، اجاره خانه و ... بسیار گران است. به همین دلیل سرمایه گذار خیلی نمی تواند از این اختیاراتی که به او داده شده استفاده کند.