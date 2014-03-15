پروژه مشترک ایران و اسپانیا برای اثبات پایداری حرارتی نوعی فولاد

به گزارش خبرگزاری مهر، پایداری ریزساختار در فولادهای بینیتی نانو ساختار دما پایین از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است تا بتوان محدودیت‌های کاربردی آن را شناخته و در جهت رفع آنها گام برداشت.

پایداری ریزساختار در این گروه از آلیاژهای صنعتی از دو جنبه مکانیکی و حرارتی قابل بررسی است. ریزساختار فولادهای بینیتی نانوساختار به سبب ماهیت و ساز وکار دگرگونی بینیتی از نظر ترمودینامیکی ناپایدار است. لذا اهمیت موضوع وقتی مشخص می‌شود که فولادهای مذکور در محدوده دمایی خاص و برای مدت زمان طولانی مورد استفاده قرار گیرند.

خواص مکانیکی منحصربه‌فرد این فولادها مستقیما از همین ریزساختار نانومتری تأثیر پذیرفته است. از این رو محققان دانشگاه صنعتی سهند با همکاری مرکز تحقیقات ملی متالورژی مادرید اسپانیا با کنترل ریز ساختار در برابر تغییرات پارامترهایی همچون دما و زمان در تلاش هستند تا خواص مکانیکی این فولاد را پیش‌بینی و کنترل کنند. در این راستا با اجرای مطالعاتی با هدف مطالعه تغییرات ریز ساختاری نوع خاصی از فولادهای بینیتی تحت عنوان فولادهای بینیتی نانوساختار دما پایین اجرایی کردند که نتایج قابل توجهی حاصل شد.

فولادهای بینیتی نانو ساختار دما پایین به سبب ترکیب بسیار مناسب خواص استحکامی و انعطافی آنها در صنایع مختلف نظامی، صنایع خوردرو و صنایع ریلی کاربرد گسترده‌ای دارند و دستاوردهای این طرح نیز در توسعه و گسترش استفاده از این فولادها نقش بسزایی خواهد داشت.

در حال حاضر در کشورهای آمریکا، اسپانیا و بسیاری کشورهای اروپایی توسعه تجاری و صنعتی فولادهای بینیتی نانوساختار مد نظر بوده و کارهای مختلفی نیز انجام یافته است و در ایران نیز به طور قطع در صورت حمایت دولت و بخش خصوصی توسعه تجاری دور از ذهن نخواهد بود.