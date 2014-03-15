عناوین اخبار مهم جهان از شب گذشته تاکنون

- شورای امنیت سازمان ملل متحد برگزاری همه پرسی در شبه جزیره کریمه را محکوم کرد.



- یک مقام مالزیایی اعلام کرد که هواپیمای ام اچ 370 ربوده شده است.

- عمل جراحی ولید المعلم وزیر خارجه سوریه با موفقیت انجام شد.

- درگیریهای طرابلس در شمال لبنان پنج کشته برجا گذاشت.



- یک نظامی رژیم صهیونیستی در مزارع شبعا زخمی شد.



- دو زن در فرانسه به ارتباط با گروههایی که تروریستها را به سوریه اعزام می کردند، متهم شدند.

- احمد الجربا رئیس اتحاد مخالفان سوری بار دیگر از آمریکا و غرب خواست تا به سوریه حمله کنند.



- بان کی مون روسیه و اوکراین را به خویشتنداری دعوت کرد.



- شش موشک از نوار غزه به جنوب فلسطین اشغالی شلیک شد.

- دولت لبنان بیانیه وزارتی را که بر حق مقاومت ضد رژیم صهیونیستی تاکید می کند، تصویب کرد.



- وزیر خارجه آمریکا نیز بار دیگر تهدید به تحریم روسیه در صورت برگزاری همه پرسی کریمه کرد.



- دولت لبنان اجازه جهاد علیه رژیم صهیونیستی را برای شهروندانش مجاز دانست.



- جمعی از مردم مصر با برپایی تظاهرات خواستار بازگشت محمد مرسی به قدرت شدند.



- آژانس بین المللی انرژی اتمی از رسیدن صادرات نفت ایران به بالاترین رقم در سال گذشته خبر داد.



- عربستان خواستار آن شد تا قطر شبکه الجزیره را تعطیل کند.



- آمریکا اعلام نامزدی بشار اسد برای دور جدید ریاست جمهوری را نفرت انگیز توصیف کرد.